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14 Mayıs 2018 15:03

Visca Avrupa’nın radarında

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, 2017-2018 futbol sezonunda turuncu-lacivertli forma ile çıktığı 42 maçta 13 gol, 16 asist yaptı.

Visca Avrupa’nın radarında

14 Mayıs 2018 15:03

Boşnak futbolcu, ortaya koyduğu bu performansla Avrupa’nın birçok kulübünün de radarına girdi.


Uzun yıllardır Medipol Başakşehir forması giyen ve her sene kendini geliştirmeye devam eden Edin Visca, bu sezon gösterdiği performansla ise kariyerinin zirvesine ulaştı. Turuncu-lacivertliler ile 2017-2018 sezonunda şu ana kadar 32’si Süper Lig, 5’i UEFA Avrupa Ligi, 4’ü Şampiyonlar Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 42 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 16 asist yaptı. Skora en çok katkı sağladığı sezonunu yaşayan başarılı oyuncunun adı, her transfer döneminde olduğu gibi bu sene de sıkça ön plana çıkacak. Özellikle yaptığı asistlerle dünyaca ünlü birçok futbolcuyu geride bırakan Boşnak yıldız, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa’nın önemli liglerinde yer alan takımların da dikkatini çekmeyi başardı.



Üzerine koymaya devam ediyor


2010-2011 sezonunda Başakşehir’e transfer olduğu günden bu yana çalışkanlığı ve oyun içindeki üretkenliği ile Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın değişilmezleri arasına girmeyi başaran Visca, istikrarlı şekilde artan bir grafik çiziyor. İçinde bulunduğumuz 2017-2018 sezonunun bitmesine henüz 1 hafta olmasına rağmen turuncu-lacivertli futbolcu, Süper Lig’de yaptığı 14 asist ile bu alanda zirvede yer almayı da büyük oranda garantiledi.



Edin Visca’nın sezon bazında ortaya koyduğu gol ve asist performansı şöyle:


Sezon Maç Gol Asist


2011-2012 33 5 9


2012-2013 28 3 6


2013-2014 35 10 10


2014-2015 35 8 5


2015-2016 41 17 10


2016-2017 43 10 13


2017-2018 42 13 16




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