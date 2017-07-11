Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 14:35

VIV Türkiye ile yerel piyasaya değerli çözümler sunulacak

Türkiye piyasasındaki faaliyetlerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan, Cargill Premix & Nutrition (CPN) Türkiye, 8’inci Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı’nın (VIV Türkiye) Diamond sponsoru olarak ürünlerini, hizmetlerini ve uzmanlığını görücüye çıkardığı ’Hayvan Beslenme Sanatı’ temalı önemli bir sergi gerçekleştirdi.

VIV Türkiye ile yerel piyasaya değerli çözümler sunulacak

11 Temmuz 2017 14:35


6-8 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen VIV Türkiye 2017 boyunca, Cargill Animal Nutrition (CAN) Türkiye en yeni kilometre taşlarını kutlamak ve büyüyen bir dünyayı beslemeye yönelik gelişmiş yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi vermek için bölgenin dört bir yanından seçkin müşterileri ve sektörün oyuncularını ağırladı. CPN Türkiye, Türkiye’de yerel piyasanın ve çevrenin özgün koşullarını yansıtacak sürdürülebilir, müşteriye özel çözümler sunmak için sektörle işbirliği içinde faaliyet gösteriyor.


Sergi vesilesiyle konuşan CPN Türkiye ve Kafkasya Bölge Direktörü Serhad Çelik, "Hayvan besleme çözümleri alanındaki 120 yılı aşkın süredir elde ettiğimiz deneyimimize dayanarak, CPN Türkiye olarak yerel piyasadaki hizmetlerimizin kalitesini ve kapsamını artırabilmekten mutluluk duyuyoruz. Yalnızca yem ve gıda ürünleri sunmak yerine, müşterilerimizin operasyonlarının ve hızla büyümekte olan bir dünyayı besleyebilme becerilerinin sürdürülebilirliğine odaklanarak daha bütüncül ve uzun vadeli bir yaklaşım benimsiyoruz. Toprak kullanımı, su kaynakları, iklim değişikliği ve çiftçilerin yaşamları gibi kilit önceliklere odaklanarak, müşterilerimizin ve son kullanıcılarımızın hem bugün, hem de gelecekte ileri gitmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!