VIV Türkiye ile yerel piyasaya değerli çözümler sunulacak

6-8 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen VIV Türkiye 2017 boyunca, Cargill Animal Nutrition (CAN) Türkiye en yeni kilometre taşlarını kutlamak ve büyüyen bir dünyayı beslemeye yönelik gelişmiş yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi vermek için bölgenin dört bir yanından seçkin müşterileri ve sektörün oyuncularını ağırladı. CPN Türkiye, Türkiye’de yerel piyasanın ve çevrenin özgün koşullarını yansıtacak sürdürülebilir, müşteriye özel çözümler sunmak için sektörle işbirliği içinde faaliyet gösteriyor.

Sergi vesilesiyle konuşan CPN Türkiye ve Kafkasya Bölge Direktörü Serhad Çelik, "Hayvan besleme çözümleri alanındaki 120 yılı aşkın süredir elde ettiğimiz deneyimimize dayanarak, CPN Türkiye olarak yerel piyasadaki hizmetlerimizin kalitesini ve kapsamını artırabilmekten mutluluk duyuyoruz. Yalnızca yem ve gıda ürünleri sunmak yerine, müşterilerimizin operasyonlarının ve hızla büyümekte olan bir dünyayı besleyebilme becerilerinin sürdürülebilirliğine odaklanarak daha bütüncül ve uzun vadeli bir yaklaşım benimsiyoruz. Toprak kullanımı, su kaynakları, iklim değişikliği ve çiftçilerin yaşamları gibi kilit önceliklere odaklanarak, müşterilerimizin ve son kullanıcılarımızın hem bugün, hem de gelecekte ileri gitmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.