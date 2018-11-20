Viyadük'te intihar girişimi trafiği alt üst etti

Bayrampaşa'da ismi öğrenilemeyen bir kişi Sağmalcılar Viyadüğü'ne çıkıp korkulukları aşarak intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun çabaları sonrasında şahıs ikna edilirken, intihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Olay, saat 20.00 sularında Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları ve borçları bulunan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, viyadükteki bariyerleri aşıp, korkuluklara çıktı. Şahsı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine müzakereci polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir yandan şahsı ikna etmeye çalışırken, diğer yandan olumsuzluk yaşanmaması için trafikte önlem aldı. İntihar girişiminde bulunan şahsın ikna çabaları sırasında zaman zaman hareket etmesi yürekleri ağızlara getirdi. İntihar girişimi nedeniyle viyadük üstünden eski cezaevi çıkışına kadar yoğun bir trafik oluştu. Müzakereci polisin yaklaşık 1 saatlik çabası sonrasında ismi öğrenilemeyen şahıs ikna edilerek viyadükten indirildi. Polisin ikna etmesinin ardından korkuluklardan alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.