Vodafone 39’uncu İstanbul Maratonu 12 Kasım’da koşulacak

Maratona son kayıt tarihi 30 Eylül olarak açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’nun 39’uncusu 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Vodafone’un bu yıl 6’ncı kez ismini vereceği, Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’na bu yıl 30 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor. Vodafone açıklamasına göre, maratona son kayıt tarihi 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihe kadar online kayıt işlemini gerçekleştirememiş olanlar için 9-11 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton Fuarı’nda geç kayıt imkanı sunulacak.

4 kategoride koşulacak

Kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek. Vodafone İstanbul Maratonu, 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından ‘Altın Kategori’ unvanına layık görüldü.