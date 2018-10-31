Vodafone 40. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları başlıyor

İstanbul Maraton'u halk koşusu kayıtları yarın başlıyor. 100 ülkeden 30 bin çipli sporcunun koşacağı maratona, yüz binlerce İstanbullu'nun da katılması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 11 Kasım Pazar günü "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenecek İstanbul Maratonu'na 100 ülkeden 30 bin çipli sporcuların yanı sıra, yüz binlerce İstanbullu'nun da katılması bekleniyor. Halk Koşusu kayıtları yarından itibaren Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren 39 spor tesisinde, Caddebostan'da ve Taksim Meydanı'nda kurulacak stantlarda yapılabilecek.

İstanbulluların her yıl yoğun ilgi gösterdiği, iki kıta arasında koşu deneyimi sunan tek maraton olan Vodafone İstanbul Maratonu'nun Halk Koşusu kayıtları kontenjanlar tamamlandığında son bulacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 8-10 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini de alabilecekler.

İstanbul Maratonu sporcu kayıtları ise 8 Ekim tarihi itibari 30 bin sporcuyu aşan yoğun talep ile son buldu. Bu tarihe kadar online kayıt işlemini gerçekleştirememiş olanlar için yine Maraton ve Spor Fuarı'nda sınırlı kontenjan ile geç kayıt imkanı sunulacak. Sporcular, fuarda yer alan Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçecekleri herhangi birine bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.