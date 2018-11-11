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Vodafone 40. İstanbul Maratonu havadan görüntülendi

Vodafone 40.

İstanbul Maratonu'nda binlerce sporcunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aynı anda koşması havadan görüntülenirken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı.


Binlerce kişinin akın ettiği İstanbul Maratonu'nun Halk Koşusu havadan görüntülendi. Vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde koştuğu anlar muhteşem görüntüler oluşturdu. İki kıtayı birbirine bağlayan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda ilk start, engelli yarışçılar için verildi. Engelli sporcular, başlangıç noktasından hareket ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru hareket etti. Ardından gerçekleşen Maraton ve halk koşusu renkli görüntüler oluşturdu.

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