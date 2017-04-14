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14 Nisan 2017 12:23

Vodafone, 4.5G yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk yurt dışı görüşmesini gerçekleştirdi

Vodafone, yerli 4.

Vodafone, 4.5G yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk yurt dışı görüşmesini gerçekleştirdi

14 Nisan 2017 12:23

5G baz istasyonu ULAK üzerinden VoLTE (Voice over LTE) teknolojisiyle ilk yurt dışı görüşmesini gerçekleştiren operatör olduğunu açıkladı. Telefon görüşmesi, Beşiktaş’ın Olympique Lyon ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ve Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman arasında gerçekleştirildi.



Vodafone, 4.5G yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk yurt dışı görüşmesini İstanbul ve Lyon arasında gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; 13 Nisan Perşembe akşamı Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında Fransa’nın Lyon şehrinde oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ve Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman arasında gerçekleşen görüşme, kesintisiz bir şekilde tamamlandığı belirtilirken Fikret Orman’a maç öncesi başarılar dileyen Hasan Süel, Vodafone olarak Beşiktaş’ı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



"Yerli üretime verdiğimiz desteği bir kere daha gösterme fırsatı bulduk"


ULAK projesi için ilk satış sözleşmesini Şubat 2017’de imzaladıktan sonra attıkları bu önemli adımla yerli üretime verdikleri desteği bir kez daha gösterme fırsatı bulduklarını belirten Hasan Süel, şunları söyledi: "Vodafone olarak yatırımlarımızda yerli üretimi desteklemeye önem veriyor, ülkece üretim gücümüzle dünyaya örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda İstanbul ve Lyon arasında ULAK üzerinden kesintisiz gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinin devletimizin yerli ürün ekosistemini geliştirme ve yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratma hedefine önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Dijitalleşme alanındaki global deneyimimizden aldığımız güçle, Türkiye’de dijitalleşme çıtasını yükseltme hedefimize ulaşmamızda, yerli üretim baz istasyonlarının da önemli payı olacağına inanıyoruz".



Yerli üretimi, cari açığın kapanması yolunda önemli bir kurumsal vatandaşlık sorumluluğu olarak gördüklerini de vurgulayan Süel, maliyet avantajı, maliyet ölçeği ve yüksek Ar-Ge yatırımları gibi unsurlar göz önüne alınarak yapılan yerli baz istasyonu üretiminin ülke ekonomisi için önümüzdeki dönemde önemli bir avantaj olacağını söyledi.



Süel, "Vodafone olarak yerli üretimden de aldığımız güçle Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda tüm müşterilerimize her an ve her yerde kesintisiz iletişim hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.




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