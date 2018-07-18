Vodafone 5G yolunda şebeke altyapısını akıllandırıyor

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, 5G yolunda Türkiye’de IP çekirdek şebekesini yazılım tanımlı şebeke teknolojisine (SDN - Software Defined Network) uyumlu hale getiren ilk operatör olduğunu duyurdu.

Vodafone, akıllı şebeke altyapısı ile daha yüksek hızları daha düşük gecikme süresi ile sunacak

Yapılan şirket açıklamasına göre akıllı şebeke altyapısı için SDN teknolojisine son bir yıldır yatırım yapmaya devam eden Vodafone, parçalı yönlendirme (Segment Routing) kullanarak, kesintisiz ve daha verimli bir şebekeyi müşterilerine deneyimletmeyi hedefliyor. Şebeke operasyon yönetiminin daha da kolaylaştırılmasına imkan veren bir IP protokolü olan Parçalı Yönlendirmenin, SDN teknolojisi ile erişim şebekesi uygulamalarında fark oluşması bekleniyor. SDN teknolojisi ile beklenmeyen durumlarda insan müdahalesine gerek kalmadan daha hızlı şekilde harekete geçebilecek bir altyapı sağlamayı amaçlayan Vodafone; böylelikle altyapısını daha verimli kullanarak, daha fazla müşterisinin taleplerini de eksiksiz şekilde karşılamaya devam etmeyi planlıyor.

Bu teknoloji sayesinde şebeke operasyonlarını basitleştirerek daha yüksek hızları daha düşük gecikme ile sunacak olan Vodafone, altyapı kesintileri için de anında akıllı alternatifler oluşturarak müşterilerinin anlık data taleplerini en hızlı şekilde karşılayabilmek üzere şebekesini en son teknoloji yazılımlar ile yönetecek. Vodafone Türkiye, 5G’ye giden yolda tüm IP çekirdek şebekesini parçalı yönlendirme teknolojisi ile güçlendirecek. Yeni şebeke, bahsedilen yetenekleri sağlayacak olan SDN kontrolörler tarafından kontrol edilecek ve bu kontrolörler sanallaştırılmış bir fonksiyon olarak yeni Ağ İşlevsel Sanallaştırma (Network Function Virtualization) platformu üzerinde çalışacak.

“SDN ile en yeni servisleri en hızlı şekilde müşterilerimizle buluşturacağız”

Açıklamada görüşleri bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, şunları ifade etti: “Vodafone olarak müşterilerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmak için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da mobil iletişimi geleceğe taşıyan adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda, yeni nesil teknolojileri en kesintisiz ve en hızlı şekilde sunabilmek için yine bir ilke imza atarak, yazılım tanımlı şebeke (SDN) teknolojisini şebekesinde kullanmaya başlayan ilk operatör olduk. Parçalı Yönlendirme, yenilikçi hizmetleri daha hızlı ve daha etkin şekilde sağlamak üzere, daha fazla yazılım ve bulut ile çalışan teknolojiyle şebeke operasyonlarımızın dönüşümünde attığımız önemli bir adım. Bu teknoloji ile akıllı otomobil, ev ve cihazların sayısındaki artıştan ötürü, katlanarak artan internet trafiğine karşı en iyi kesintisiz müşteri deneyimini sağlamayı hedefliyoruz. Akıllı şebeke aynı zamanda müşterilerimize birçok yeni nesil hizmeti mümkün olduğunca hızlı şekilde hayata geçirmemize de imkan verecek. Türkiye’nin 5G vizyonu doğrultusunda, global deneyimimizle 5G yolunda yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."