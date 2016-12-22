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22 Aralık 2016 15:02

Vodafone Arena çevresinde " Yıldızlar Karması" maçı için yoğun güvenlik önlemi

Vodafone Arena çevresinde

22 Aralık 2016 15:02

Geliri şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak ’Yıldızlar Karması’ maçı öncesi Vodafone Arena Stadı’nın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Vodafone Arena’ya giden bütün yollar araç trafiğine kapatıldı.
Beşiktaş’ta 10 Aralık Cumartesi gecesi Vodafone Arena Stadı’nda oynanan Beşiktaş - Bursaspor mücadelesinden birkaç saat sonra meydana gelen hain terör saldırısının ardından, Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden kulüpler bir özel maç oynanması, maçın gelirinin de şehit ve gazi ailelerine bağışlanması yönünde ortak karara varmıştı. Spor Toto Süper Lig’de oynayan yerli ve yabancı oyunculardan oluşturulacak iki kadro ile bugün saat 19.00’da Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak özel maç öncesi polis, stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim, Harbiye, Karaköy ve Beşiktaş’tan Vodafone Arena’ya giden bütün yollar araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapanan yolları gören vatandaşların, durumu anlamak için polislerle konuşması trafik akışını yavaşlattı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu nedeniyle iki vatandaş arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Dolmabahçe’de stada doğru gitmek isteyen güvenlik noktalarında karşılandı, üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı.
Öte yandan, saat 19.00’da oynanacak karşılaşmaya kadar güvenlik önlemlerinin devam edeceği ve Vodafone Arena çevresine araç girişlerinin kapalı olacağı öğrenildi.



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