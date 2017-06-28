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28 Haziran 2017 14:54

Vodafone, bayramda GSM trafiğine ait verilerini açıkladı

Vodafone aboneleri, arife günü ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günde yaklaşık 868 milyon dakika ses, 533 milyon SMS ve 7 milyon 200 bin GB mobil internet kullandı.

Vodafone, bayramda GSM trafiğine ait verilerini açıkladı

28 Haziran 2017 14:54


Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lu aboneler arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde yaklaşık 868 milyon dakika konuştu, 533 milyon SMS attı ve 7 milyon 200 bin GB mobil internet kullandı. Ramazan Bayramı’nı mobil internet üzerinden bayramlaşarak geçiren Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, odağına müşteri memnuniyetini yerleştirdiğimiz faaliyetlerimizle, Türkiye’nin dört bucağında abonelerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bugün 81 ilde 10 bini aşkın iletişim noktasıyla Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsamasını sunan operatörüz. Mart 2017 itibariyle 22,8 milyon mobil müşterimizin 9 milyonu 4.5G kullanıcısı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun son raporuna göre, Türkiye’de 4.5G’yi aktif kullananların %41’i Vodafone’lu. Her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda da özellikle 4.5G teknolojisindeki kapsama gücümüzle abonelerimizin iletişimini kolaylaştırdık. Abonelerimiz 868 milyon dakika konuştu, 533 milyon SMS attı ve 7,2 milyon GB mobil internet kullandı. Bu tablo, 4.5G gibi genişbant teknolojilerinin günlük hayatımızdaki önemini göstermesi bakımından değer taşıyor. Bu vesileyle, tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz”.




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