Vodafone Freezone Stüdyo, Vodafone Park’ta açılıyor

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park’ta Türkiye’nin en son teknolojiye sahip profesyonel müzik stüdyolarından birini açacak olan Vodafone, müziğini geliştirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak isteyen genç yeteneklere destek olacak.

Vodafone, ’Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa’ sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone ile gençlere son 7 yıldır sunduğu özgürlük alanlarına bir yenisini eklediğini duyurdu. Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park’ta Türkiye’nin en son teknolojiye sahip profesyonel müzik stüdyolarından birini açacak olan Vodafone, müziğini geliştirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak isteyen genç yeteneklere destek olacak. Dünyada bir stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olacağı belirtilen Vodafone FreeZone Stüdyo’da, genç müzikseverler en iyi ekipmanları kullanarak ve profesyonel ekiplerden koçluk alarak kayıt yapabilecek. Böylece, ürettikleri müziği tüm Türkiye’ye duyuracak olan genç yetenekler albüm yapma fırsatı da bulacak. Profesyonel kayıt özelliğine sahip olan Vodafone FreeZone Stüdyo, stüdyo içinde düzenlenecek canlı konserlere de ev sahipliği yaparak Türkiye’nin yeni dijital konser sahnesi olacak.

Vodafone FreeZone Stüdyo, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, proje ortaklarından GNL Entertainment’ın Kurucusu ve CEO’su Alp Çağrı Günal ve müzik sektörünün deneyimli isimlerinden Şafak Ongan’ın katılımıyla Vodafone Park’ta düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda, dijital müzik sektörünün gelişimi, Vodafone FreeZone Stüdyo’nun yapım süreci ve gelecek hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Engin Aksoy: "Önümüzdeki 5 yılda müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz"

Vodafone FreeZone Stüdyo ile gençlere yeni bir özgürlük alanı sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Engin Aksoy, "Vodafone olarak, müziğin toplumların gelişim ve dönüşümüne katkı sağladığına inanıyoruz. Müzik yatırımlarımızda genişbant teknolojilerini kullanarak hem daha iyi bir müzik deneyimi sağlıyor, hem de müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında bugüne kadar müziğe 90 milyon TL yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en son teknolojiye sahip profesyonel müzik stüdyolarından biri olan Vodafone FreeZone Stüdyo ile hem müzik yapan hem de müzik dinlemeyi seven gençlere ulaşmayı hedefliyoruz. Müziğini daha profesyonel bir seviyeye taşımak isteyen gençler için teknik ve lojistik engelleri ortadan kaldırarak yaptıkları müziği daha geniş kitlelere ulaştırma imkânı sunacağız. Gençlerimiz, bu stüdyo sayesinde, kaliteli ekipmanlarla ve bir tonmaysterden teknik destek alarak kayıt yapabilecekler. Ayrıca, sevdikleri sanatçıların daha önce başka yerde görmedikleri performanslarını canlı izleyebilecekler. Böylece Vodafone FreeZone Stüdyo, hem bir ‘dijital müzik stüdyosu’, hem de bir ‘dijital konser sahnesi’ olarak hizmet verecek. Yılda binden fazla müzik grubunun stüdyonun olanaklarından faydalanmasını hedefliyoruz. Bu yatırımımızın hem gençlerin gelişimine hem de sektörün büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Vodafone FreeZone olarak, ’müzik’ ve ’müzik alanında genç yetenekleri desteklemek’ denince akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. Bu kapsamda, gençlerin yeteneklerini özgürce sergileyebilecekleri alanlarda onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Alp Çağrı Günal: "Türkiye’nin yeni dijital konser sahnesi olacak"

GNL Entertainment Kurucusu ve CEO’su Alp Çağrı Günal, şöyle konuştu: "Vodafone FreeZone Stüdyo, hem ekipmanlarıyla, hem de ekipleriyle amatör müzisyenlere profesyonel kayıt imkânı tanıyan, Türkiye’de müzik üretiminde fırsat eşitliği için atılmış dev bir adım olacak. Aynı zamanda, Türkiye’nin yepyeni dijital konser sahnesi olacak".

Şafak Ongan: "Müzik alışkanlıkları dijitalleşiyor"

Müzik sektörünün yakından tanıdığı deneyimli isim Şafak Ongan ise "Türkiye müzik sektörünün büyüklüğü yaklaşık 258 milyon dolar. Müzik sektörünün dijitalleşmesinin yeni dönemindeyiz. Müziği satın almıyor, kiralıyoruz. Müzik dinleme alışkanlığı ise streaming yapan dijital platformlardan müzik dinlemek olarak seneler içinde değişti. 2016 yılı itibarı ile dünyada dijital müzik stream gelirleri, dijital müzik download sayısını geçti. Müzik stream servislerinin paralı üye sayısı 2014’e oranla yüzde 40,2 büyürken, ücretsiz stream dinleme ise yüzde 30,6 büyüme sağladı. Dijital gelir, toplam gelirin yüzde 49,7’sini oluşturuyor. Bu trend daha da artacak" şeklinde konuştu.

Tonmaysterle kayıt imkânı

Yapılan bilgilendirmede, Vodafone FreeZone Stüdyo’nun Türkiye’de müzik yapan tüm gençlere açık olacağı belirtilirken; genç yetenekler, haftanın 6 günü 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek Vodafone FreeZone Stüdyo websitesi üzerinden online rezervasyon yaptırarak stüdyoda 4 saat boyunca diledikleri gibi çalışabilecek, tonmaysterden teknik koçluk alarak kayıtlarını gerçekleştirebilecek ve stüdyodan çıkarken bu kayıtları alabilecek. Böylece Vodafone FreeZone Stüdyo, genç müzikseverlere profesyonel kayıt yaparak Türkiye genelinde isimlerini duyurma fırsatı verecek.

Dijital konser deneyimi

Vodafone FreeZone Stüdyo, müzik yapan gençlerin yanı sıra müziksever gençlere de imkânlar sunacak. Bu gençler, sevdikleri sanatçıların canlı konserlerini her ay en az 1 kere Vodafone FreeZone Stüdyo websitesi üzerinden ister cep telefonlarından, ister bilgisayarlarından, isterlerse tabletlerinden izleyerek ve etkileşime geçerek dijital konser deneyimi yaşayabilecek. Müziksever gençler, bu sanatçıların performanslarını, hikâyelerini ve röportajlarını Vodafone FreeZone Stüdyo websitesinden ve Vodafone FreeZone YouTube kanalından takip edebilecek. YouTube kanalında farklı müzik tarzlarından sanatçıların katılacağı ve Vodafone FreeZone Stüdyo içinde gerçekleşecek etkinliklerin videoları yayınlanacak. Vodafone FreeZone Stüdyo ayrıca, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle düzenlenecek özel performanslara da ev sahipliği yapacak.

Kayıt videoları YouTube’a yüklenecek

Vodafone FreeZone Stüdyo’da kayıt yapan gençlerin videoları da çekilecek ve bu videolar gençlerin seslerini geniş kitlelere duyurabilmesi için Vodafone FreeZone YouTube kanalına yüklenerek Türkiye geneline ulaştırılacak. Performanslar arasından seçilecek bir gruba single yapma fırsatı da sunulacak. Böylece genç yetenekler, yeni hayranlar ve takipçiler kazanarak sektörde keşfedilme şansı elde edecek. Kayıt yapan gençlerin yanı sıra stüdyoda gerçekleşecek canlı konserler, özel performanslar ve farklı tarzlarda içerikler de YouTube kanalında yer alacak. Ayrıca, müzik dünyasının bilirkişilerinin eğitici ve yönlendirici videoları Vodafone FreeZone YouTube kanalından tüm gençlerle paylaşılacak.

Hedef, yılda bin müzik grubu

Müziğiyle özgürce kayıt yapmak isteyen tüm gençler Vodafone FreeZone Stüdyo’dan sembolik ücretlerle faydalanabileceği bildirilirken, Vodafone FreeZone’lu gençler için stüdyo rezervasyonlarında ve canlı konserlerde yüzde 50 indirim sağlanacak. Stüdyodaki içerikler ise Vodafone FreeZone YouTube kanalından tüm gençlerin erişimine açık olacak. Vodafone’lu gençler, Vodafone’un özel paketleri sayesinde YouTube içeriklerini internetlerinden yemeden de tüketebilecek. Vodafone FreeZone Stüdyo ile rezervasyon aracılığıyla 1 yılda binden fazla müzik grubuna, canlı konserlerle 1 milyonu aşkın kişiye, YouTube kanalındaki içeriklerle de Türkiye genelinde tüm gençlere ulaşılması hedefleniyor.

Özel akustik mimari

Toplam 110 metrekare alana kurulan Vodafone FreeZone Stüdyo, ses mühendislerinin çalışabileceği bir kontrol odasının yanı sıra özel etkinlikler için oturma düzenine de sahip bulunuyor. Özel akustik mimari tasarıma sahip kontrol odası, video kayıt, audio prodüksiyon, post prodüksiyon, mastering, online streaming, konser gibi fonksiyonlar düşünülerek tasarlandı. Diğer yandan, canlı performans ve video yayın platformu gibi ihtiyaçlara da yanıt verecek şekilde çok fonksiyonlu olarak tasarlanan kayıt odasında ise farklı olarak bir sahne platformu yer alıyor. Normal kayıt formunda 16 müzisyenin aynı anda icrasına imkân tanıyan kayıt odası, oturarak 30, ayakta 50 kişilik seyirci kapasitesine sahip bulunuyor.