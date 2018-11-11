Vodafone İstanbul Maratonu'nda kazananlar ödüllerini aldı

İstanbul Maratonu'nda 42 km ile tekerlekli sandalye kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan İstanbul Maratonu Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi. Maratonun ödül töreni de Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. 42 km ile tekerlekli sandalye kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, davetliler ve sporcular katıldı.

Ödül töreninde ilk olarak tekerlekli sandalye kategorisinde erkekler ve kadınlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Daha sonra 42 km elit atletler kategorisinde erkekler ve kadınlarda birinci olan sporculara ödülleri takdim edildi.

Son olarak ise ödül alan tüm sporcular ile toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.