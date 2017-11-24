Vodafone Karakartal hareketi ile Beşiktaş’a 6,5 milyon TL ek gelir

Bu süreçte Beşiktaş JK’ya 6 milyon 500 bin TL ek gelir sağlandı.

Beşiktaş JK ile sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, Vodafone KaraKartal Hareketi ile kulübe katkı sağlamaya devam ediyor. Şirket açıklamasına göre, 2014 yılı sonunda hayata geçirilen Vodafone KaraKartal Hareketi’nin 3’üncü yılında, Beşiktaş JK’ya isim ve forma sponsorluklarına ek olarak 6 milyon 500 bin TL katkı sağlandı. Yaklaşık 8 bin krampon, 7 bin forma ve altyapı tesislerine kurulacak 2 saha anlamına gelen bu katkı her geçen gün artıyor.

“Vodafone KaraKartal Hareketi hızla büyüyor”

Yaptıkları yatırımlarla Beşiktaş’ın en büyük destekçisi olmayı sürdürdüklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Beşiktaş JK sponsorluğumuzun başlangıcından bu yana çok güçlü bir pazarlama ve iletişim planıyla Beşiktaş ve Vodafone Park markalarına önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Beşiktaşlılık teması etrafında geliştirdiğimiz ve hızla büyüyen Vodafone KaraKartal Hareketi’nin 3’üncü yıldönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hareketle Beşiktaşlı abonelerimize tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunuyoruz. Hareketimizin kulübe sağladığı katkı son 3 yılda 6 milyon 500 bin TL’ye ulaştı. Hedefimiz, tüm Beşiktaşlıları Vodafone KaraKartallı yapmak. Beşiktaş JK’yı ve Beşiktaşlıları Vodafone’un gücüyle kanatlandırmayı sürdüreceğiz.”