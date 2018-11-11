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Vodafone Maraton'a katılan dedeler gençlere taş çıkardı

Kore gazisi 87 yaşındaki Mehmet Ali Borçbitiren ve 68 yaşındaki Tayyar Sert, Vodafone Maraton’da 15 kilometre koşarak gençlere taş çıkardı.

Kore gazisi 87 yaşındaki Mehmet Ali Borçbitiren ve 68 yaşındaki Tayyar Sert, Vodafone Maraton'da 15 kilometre koşarak gençlere taş çıkardı. Eski askeri üniforması ve Türk bayrağı ile dikkat çeken gaziyi görenler onunla fotoğraf çektirmek isterken, 68 yaşındaki Tayyar Sert'in koşusu ise görenleri şaşkına çevirdi.


Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Vodafone Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Eski askeri üniforması ve elindeki Türk bayrağı ile dikkat çeken 87 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Ali Borçbitiren, diğer maraton koşucuları ile birlikte 15 kilometre mesafe yol katetti. Maratona 10'uncu kez katıldığını söyleyen gazi Borçbitiren'i görenler kendisini durdurarak fotoğraf çekildi.


68 yaşındaki Tayyar Sert ise beyaz sakalı ve elindeki Türk bayrağı ile dikkat çekerken, “Koşmak biz insanlar için bir gereksinim. Çok lazım bedenimize ve zihnimize” diyerek herkesin katılmasını tavsiye etti. Maratona katılan dedeleri görenler önce şaşırdı sonra da onlarla fotoğraf çektirmek istedi.

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