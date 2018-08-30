Vodafone Park’ın golcüsü Pepe!

dakikasında Quaresma’nın ortasında kafayı vuran Pepe takımını öne geçirirken, Portekizli futbolcu, Beşiktaş’ın iç sahadaki son 3 maçında da fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldız oyuncusu Pepe, Partizan karşılaşmasının 37. dakikasında Quaresma’nın serbest vuruşta yaptığı ortada iyi yükselerek topu filelere gönderdi ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Pepe’nin bu sezon Beşiktaş forması altında attığı 3. gol olurken, Portekizli oyuncu bu gollerin hepsini iç sahada attı. Ligin ilk haftasında Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada yaptığı kafa vuruşuyla siyah-beyazlı takımın bu sezon ligdeki ilk golüne imza atan Pepe, hafta sonunda Antalyaspor karşısında da fileleri yine kafayla havalandırmıştı. Pepe, Partizan karşısında attığı golle, bu sezon üst üste 3 iç saha maçında da gol atmayı başardı. Portekizli oyuncu bu gollerin tamamını kafayla attı. Pepe, 2006-2007 sezonunda Porto forması giydiği dönemde ve 2013-2014’te Real Madrid’de oynadığı dönemde sezonu 4’er golle tamamlamıştı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş formasıyla henüz sezonun başında 3 gole ulaştı.