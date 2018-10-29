Vodafone Park'ta 29 Ekim coşkusu

Sahasında Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tribünlere 20 bin Türk bayrağı koydu. Stada gelen taraftarlar, Vodafone Park'ı kırmızı-beyaz yaptı.

Beşiktaş, Rizespor karşılaşması öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için stadyumda bulunan koltuklara 20 bin Türk bayrağı koydu. Stada gelen taraftarlar, bayrakları sallayarak görsel bir şov yaparken, Vodafone Park, Ay-Yıldıza büründü. Karşılaşma öncesinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle marşlar çalarken, taraftarlar da bayraklarla marşlara eşlik etti. Siyah-beyazlılar, günün anlam ve önemi nedeniyle de sahaya kırmızı formayla çıktı.