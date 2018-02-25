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25 Şubat 2018 21:00

Vodafone Park’taki ilk galibiyet

Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ezeli rakibini Vodafone Park’ta ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Vodafone Park’taki ilk galibiyet

25 Şubat 2018 21:00


Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını mağlup kapattığı karşılaşmayı Vida ve Quaresma’nın (2) golleriyle kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde ederken, rakibini de Vodafone Park’ta ilk kez yenmeyi başardı. 5 Şubat 2017’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde rakibine 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 7 Mayıs 2017 tarihinde ligde oynanan mücadelede ise önde götürdüğü karşılaşmadan son saniyede yediği 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe karşısında 3-1 kazanarak, Vodafone Park’ta ezeli rakibine karşı ilk galibiyetini elde etti.




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