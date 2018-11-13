Vodafone Türkiye ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Buna göre şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artırdı. Ayrıca şirketin, 2018-19 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artışla 1,5 milyar TL'ye yükseldi.

Vodafone Türkiye, ilk mali yarıyılında güçlü büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül 2018 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artırdı. Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri mali yılın ilk yarısında 5,2 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin, 2018-19 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artışla 1,5 milyar TL'ye yükseldi. Vodafone Türkiye'nin Faiz ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FVÖK) ise yüzde 40,4 artış ile 720 milyon TL'ye yükseldi.

670 milyon TL'lik yatırım

4.5G ve fiber altyapı alanına odaklı yatırımlarına devam eden Vodafone Türkiye'nin mali yarıyıl yatırımları bu dönemde 670 milyon TL olarak gerçekleşti.

Mobil ve sabit genişbant abone sayısında rekor

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 563 bin net abone artışı ile rekor seviye olan 23,7 milyona yükseldi. Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 12,8 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 54'üne ulaştı. Vodafone'un 4.5G abone sayısı da mali yarıyıl sonu itibariyle 14 milyonu aştı.

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 152 bin net abone artış ile ilk mali yarıyılda 775 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde yüzde 29,6 arttı. Vodafone Türkiye'nin "eve kadar fiber" gibi yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış ile 173,8 bine ulaştı.

Yapılan şirket açıklamasına göre Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2018-19 mali yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 arttı ve Türkiye genelinde 15 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Türkiye sabit hizmetlerde stratejik işbirliklerini tamamlayarak eve kadar yeni nesil erişim teknolojileri altyapı ağını da genişletti. Vodafone Türkiye'nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaşılan hane sayısını 7,3 milyona yükseltti.

Kurumsal segment servis gelirlerinde yüzde 12,2'lik büyüme

Türkiye'nin işletmelerinin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Kurumsal segment servis gelirlerini mali yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artırdı.

2018-19 mali yılı yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, “Türkiye ekonomisinin güçlü büyümesine inancımızın bir göstergesi olarak 4.5G ve fiber teknolojilere olan yatırımlarımıza devam ettik. Bu yatırımlarımız ve dijitalleşme yolunda attığımız adımlar ile güçlü bir mali yarıyılı geride bırakıyoruz. Müşteri deneyimini iyileştiren yeni nesil erişim teknolojilerine yaptığımız yatırımlarımız odağında, sabit genişbant müşteri sayımızdaki güçlü büyümeden memnuniyet duyuyoruz. Enflasyonla Mücadele Programı'na desteğimiz ve bu yönde müşterilerimize daha fazla değer sunma çabamız devam ediyor. Vodafone olarak, Türkiye'nin potansiyeline olan inancımız ile yatırımlarımızı sürdüreceğimizin altını çizeriz” ifadelerini kullandı.