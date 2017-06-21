Sunulan bu hizmet sayesinde sunucuları tek bir yerde toplayan şirket, üniversitenin iş süreçlerindeki verimliliğini yüzde 70 oranında artırdı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Sanal Sunucu hizmeti sunmaya başlayan Vodafone, bu sayede üniversitenin sunucularını bulut altyapısına taşıyarak kurumun iş süreçlerindeki verimliliğini yüzde 70 oranında artırdığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; değişik lokasyonlardaki sunucuları tek bir çatı altında toplayan hizmet, kamu eğitim sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor. Kurumlara ait bilgileri, uygulamaları ve IT bileşenlerini Vodafone Net Veri Merkezi’nde bulunan sunuculardan oluşan yedekli bulut altyapısı üzerine inşa eden uygulama, kurumlara özel disk alanı ile IP adresi, hafıza kapasitesi, uygulama ve konfigürasyon dosyalarına ekonomik tarifelerle ulaşma imkanı sağlıyor. İhtiyaca göre değişebilen kapasite özelliğiyle öne çıkan Sanal Sunucu, sunucuları replike etme ve yedeğe alma imkanı tanıyor.

M. Sinan Kızıldağ: "Kurumları yarının teknolojileri ile donatmaya devam edeceğiz"

Sadece şirketlerin değil vatandaşlara doğrudan hizmet ulaştıran tüm kamu kurumlarının da dijitalleşmesi gerektiğine inandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, "Vodafone olarak kurumların verimliliklerini artıracak birçok akıllı çözüm sunuyor, bu çözümler sayesinde kurumların iş yapış şekillerini iyileştiriyoruz. Bu kapsamda İş Ortağım çatısı altında sunduğumuz Sanal Sürücü hizmeti ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin farklı lokasyonlardaki fiziksel sunucularını bulut teknolojisini kullanarak sanal bir ortama taşıdık ve önemli bir oranda verimlilik artışı sağladık. Önümüzdeki dönemde de sunduğumuz akıllı çözümlerle kurumları yarının teknolojileri ile donatmaya devam edeceğiz" dedi.

Cevdet Erdöl: "Üniversitelerin kaliteli bir bilimsel çalışma ortamı yakalayabilmeleri için iyi bir teknolojik altyapıya sahip olmaları gerekiyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin kaliteli bir bilimsel çalışma ortamı yakalayabilmeleri için iyi bir teknolojik alt yapıya sahip olmaları gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak bunu sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Yakın bir zamanda Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyemiz, Kültür Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında restorasyon sürecine girdi. Bu süreçte hizmetlerde kesinti yaşanmaması ve hızla büyüyen üniversitemizin teknolojik alt yapı ihtiyaçlarının yeni teknolojilere uygun bir şekilde karşılanması adına Vodafone ile işbirliğine gittik. Bu işbirliği ile aynı zamanda siber tehditler karşısında güvenlik altyapımızı da güçlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.