Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma hedeflerine erişmesinde ihracatın itici bir güç olduğuna inanan Vodafone, sponsorları arasında yer aldığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki TİM Akademi tarafından yürütülen ’10 İl-10 Ülke Hedef Pazar Projesi’ kapsamında düzenlenen toplantılarda bir yıl içinde 2 bin ihracatçı firma ile bir araya geldi. Şirket açıklamasına göre Yarına Hazırım Platformu çatısı altında illerin ve işletmelerin dijitalleşme endekslerini hesaplayan Vodafone, bu skorlardan yola çıkarak ihracatçı firmaları dijital geleceğe hazırlayacak teknoloji çözümlerini paylaşarak, rekabette ayrışmalarını sağlayacak dijital ipuçları sundu.

“İhracatta başarıyı dijitalleşme getirecek”

İhracatta başarıyı getirecek, rekabette Türkiye’yi bir adım öteye taşıyacak çözümün teknolojiyi benimseme ve hızla dijitalleşme olduğunu ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Değişen ve dijitalleşen yeni dünya düzeninde artık tüm dünya rakibimiz. Böyle bir düzende ancak uluslararası mobiliteyi yakalayarak kaynak verimliliği sağlayabiliriz. Bu yüzden ihracatçı firmalarımız yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde ‘%100 Yarına Hazır İhracatçı’ olmak zorunda. Yani, yurt dışı ziyaretlerinde iletişime Türkiye’de gibi devam ederek, bulut çözümler ile her an her yerde şirket verilerine ulaşarak, üretim ve operasyonel süreçlerde teknolojik çözümleri kullanarak maliyet avantajı sağlamalı ve verimliliklerini artırmalılar. Ancak bu sayede Türkiye’nin ihracattaki başarı çıtasını yükseltebiliriz. Bu kapsamda, TİM’in öncülüğünde hayata geçirilen “Hedef Pazarlar” toplantılarının Türkiye’nin global bir ekonomik güce dönüşmesi yolunda atılmış çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu toplantılar sayesinde ihracatçı işletmelerimizin uluslararası pazarlarda aktif faaliyet göstermesi yolunda çok değerli bir sinerji oluşturuldu. Vodafone Türkiye olarak biz de, ülkemizdeki ‘yarına hazır’ işletmelerin sayısını artırma hedefiyle, ihracatçı firmalarımızın farklılaşan ihtiyaçlarına uygun teknolojik çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.