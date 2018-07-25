Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23 milyon oldu

Vodafone Türkiye, 2018 yılı Nisan-Haziran dönemini kapsayan 2018-19 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Birinci çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri çift haneli olarak büyümesini sürdürdü. Yaklaşık 2 milyar 500 milyon TL’ye ulaşan servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü.

14 milyon 4.5G abonesi

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 0,57 milyon net artış ile yaklaşık 23 milyon 400 bine ulaştı. Şirketin faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 53,1’ine çıktı.

Vodafone’un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibariyle 14 milyona ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 14 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Akıllı telefon penetrasyonu yüzde 76

Şirketin akıllı telefon penetrasyonu birinci çeyrek sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan artarak yüzde 76’ya yükseldi. Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2018-19 mali yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,6 artış ile 248 petabyte’a ulaştı.

Sabit genişbant hizmetlerinde 144 bin net abone artışı

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta hızlı büyümesi ise devam etti. Birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 144 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit genişbant abone sayısı 737 bine ulaşırken sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde yüzde 27,6 arttı. Vodafone Türkiye’nin ‘eve kadar fiber’ gibi yeni nesil erişim teknolojileri kullanan abone sayısı ise bu çeyrekte 154,6 bine ulaştı. Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışan Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü.

“Türkiye’yi dijitalleşmeye taşıyacak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz”

2018-19 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, "2018-19 mali yılının birinci çeyreği, şirket performansımız açısından istikrarlı büyümemizi sürdürdüğümüz bir dönem oldu. Servis gelirlerimizde devam eden çift haneli büyüme Türkiye telekom pazarının sağlıklı gelişimini sürdürdüğünün, özellikle mobil internet kullanımında ürün ve hizmetlerimize olan güçlü talebin devam ettiğinin göstergesi. Bu dönemde veri kullanımları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70,6 artış kaydetti.

Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye’yi dijitalleşmeye taşıyacak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Genç ve teknolojiye meraklı bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin sunduğu büyüme fırsatlarından heyecan duyuyoruz. Bu heyecanla, ekonomiye katkımızı artırarak sürdürürken, dijitalleşmenin tüm Türkiye’yi kapsaması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.