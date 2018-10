Vodafone, ‘V-yaşam' ile bireyleri dijital geleceğe taşıyacak

Vodafone, bireylerin dijitalleşmesine katkıda bulunarak Türkiye'nin dijital gelecekte etkin rol almasını sağlayacak önemli inovasyonlara imza atıyor. Geçen yıl Akıllı Çocuk Saati ile adım attığı bireysel IoT (Nesnelerin İnterneti) pazarında, şimdi de ‘V-Yaşam' markası altında kullanıcısına her an her yerde bağlı olan ve mobil uygulama üzerinden kurulabilen bir akıllı ürün ailesi sunuyor.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, abonelerini geleceğin heyecan verici dünyasına taşıyacak yenilikçi ürün ve servisler sunmaya devam ediyor. Nesnelerin İnterneti pazarında dünya lideri olan Vodafone, bireylerin dijitalleşmesine katkıda bulunarak Türkiye'nin dijital gelecekte etkin rol almasını sağlayacak önemli inovasyonlara imza atıyor. Bir yıl önce Akıllı Çocuk Saati ile bireysel IoT (Nesnelerin İnterneti) pazarına giriş yapan Vodafone, şimdi de ‘V-Yaşam' markası altında kullanıcısına her an her yerde bağlı olan ve mobil uygulama üzerinden kurulabilen bir akıllı ürün ailesi sunuyor. Yeni V-Çocuk Saati, V-Pati, V-Araba ve V-Çantaüzere 4 farklı ürünün sunulduğu V-Yaşam ile bireyler, hayatta değer verdikleri ve sevdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğunu bilmenin iç rahatlığını ve huzurunu yaşıyor.

Akıllı kart V-Sim ile uzaktan kontrol

Vodafone'un bir yıl önce tüm dünyada duyurduğu ve tüketicileri geleceğin heyecan verici teknolojilerinden yararlanmaya davet eden yeni marka stratejisinin bir uzantısı olarak geliştirilen V-Yaşam ürünlerinde V-Sim adı verilen bir akıllı sim kart kullanılıyor. Google Play ve Apple Store mağazalarından ücretsiz indirilebilen V-Yaşam mobil uygulaması üzerinden otomatik olarak aktif hale gelen bu kart, hangi nesneye bağlanırsa onu akıllı hale getiriyor. V-Yaşam mobil uygulamasıyla kurulabilen V-Yaşam ürünleri sayesinde kullanıcılar, sevdikleri kişi ya da nesneleri uzaktan takip ederek güvende olup olmadığını anlayabiliyor. V-Yaşam ürünlerini, Vodafone abonesi olsun olmasın, herkes kullanabiliyor.

Vodafone'un ‘dijital telekom operatörü' olma vizyonu doğrultusunda tasarlanan V-Yaşam ürünleri, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Günümüzde IoT teknolojileriyle pek çok cihazı İnternet üzerinden birbiriyle konuşturmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, şunları söyledi:

“IoT pazarı hızla büyüyor. Araştırmalara göre, IoT pazarının global ekonomiye katkısının 2025 yılında 3,9 trilyon dolar ile 11,1 trilyon dolar arasında olması bekleniyor. Diğer yandan, akıllı telefon pazarı yılda ortalama yüzde 2 ile büyürken, mobil bağlantılı IoT pazarı yılda ortalama yüzde 30 büyüyor. Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerde, 2020 yılına gelindiğinde, 370 milyondan fazla tüketici elektroniği ve akıllı ev cihazı mobil IoT şebekelerine bağlanabilecek. Bu sayı şu anda 50 milyon. Türkiye toplam IoT pazarının büyüklüğünün ise yaklaşık 1,3 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. V-Yaşam, tüketicilere IoT cihazlarını birbirine bağlama ve yönetme imkânı veren yeni ve basit bir çözüm. Bu ürün ailesi içinde bağlantılı bir araba güvenlik cihazı, evcil hayvan takip cihazı, çanta takip cihazı ve yeni bir akıllı çocuk saati sunuyoruz. V-Yaşam ile, kullanıcılara, hayatta değer verdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğundan emin olma imkânı sağlıyoruz. IoT alanında dünya çapındaki uzmanlığımızı kullanarak müşterilerimizin dijitalleşmeden en yüksek faydayı sağlamasına yardımcı olmayı sürdüreceğiz.”

“Bireysel IoT pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz”

Nesnelerin İnterneti'nin tüketici pazarında da yayılmasıyla günlük yaşamımızın her alanında önemli değişiklikler olacağını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“Vodafone olarak, bireysel IoT pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz ve inovasyonlara imza atıyoruz. V-Yaşam ürünlerini, özellikle şehir ve metropollerde yaşayan insanların sevdikleri, değer verdikleri ve önemsedikleri şeylerin güvenliğini sağlama talebinden yola çıkarak tasarladık. Bu ürünlerle tüketicilere ilham vermek ve teknolojinin gücünü kullanarak daha iyi bir yaşam sürebileceklerini anlatmak istiyoruz. Onlara ‘Değer verdiğiniz her şey V-Yaşam ile güvende, bunu bilmenin verdiği rahatlık ve huzur sizinle' diyoruz. Vodafone, bireysel IoT ürünleri sunan, dünyadaki ilk operatörler arasında yer alıyor. Bireysel IoT pazarının Türkiye'de önümüzdeki dönemde çok büyüyeceğine inanıyoruz. Bu inançla, bireysel tüketicilerimiz için bu alanda yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

Yeni V-Çocuk Saati ile daha güvende çocuklar

Vodafone'un Alcatel işbirliğiyle sunduğu yeni V-Çocuk Saati ile ebeveynler, güvenli bölgeler belirleyerek, çocukları bu alanın dışına çıktığında bildirim alabiliyor. Arama özelliği ile çocuklarıyla konuşabilen ebeveynler, her an her yerde çocuklarının nerede olduğunu uygulama üzerinden görebiliyor. Çocuklar, herhangi bir acil durumda tek tuşla ebeveynlerine haber verebiliyor.

V-Pati ile daha güvende evcil hayvanlar

Vodafone'un Alcatel işbirliğiyle sunduğu V-Pati ile köpek sahipleri, güvenli bölgeler belirleyerek, evcil hayvanları bu alanın dışına çıktığında bildirim alabiliyor. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde köpeği rahatsız etmeyen V-Pati ile her an her yerde evcil hayvanların nerede olduğunu uygulama üzerinden görmek mümkün oluyor.

V-Araba ile daha güvenli yolculuklar

Vodafone'un Arvento işbirliğiyle sunduğu V-Araba ile araç sahipleri, araçlarını nereye park ettiklerini “Aracımı Bul” moduyla anında hatırlayabiliyor. “Park Modu” ile araçlarının bulunduğu yerden hareket ettirildiğinde uyarı mesajı alan araç sahipleri, “Seyahat Modu” ile araçlarının hangi gün nerede kullanıldığını bilerek seyahat geçmişini takip edebiliyor; “Vale Modu” sayesinde araçlarını izleyebiliyor ve nereye park edildiğini görebiliyor; “Servis Modu” ile de araçlarının servis durumunu takip edebiliyor ve arıza durumunda mesaj alabiliyor.

V-Çanta ile daha güvende eşyalar

Vodafone'un Alcatel işbirliğiyle sunduğu V-Çanta ile çanta ve valiz kullanıcıları, güvenli bölgeler belirleyerek, çantaları bu alanın dışına çıktığında bildirim alabiliyor. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde kolaylıkla taşınabilen V-Çanta ile her an her yerde çantanın nerede olduğu uygulama üzerinden görülebiliyor.

Türkiye 7'nci ülke oldu

Vodafone'un bireysel IoT ürünlerinin global lansmanı 'V by Vodafone' markasıyla Kasım 2017'de yapıldı. 'V' ürünleri, ilk etapta Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallıkolmak üzere 4 ülkede kullanıma sunuldu. Bir yıllık süreçte bu ülkelere Portekiz ve İrlandada eklendi. Türkiye ise 'V-Yaşam' lansmanının yapıldığı 7'nci ülke oldu. Diğer ülkelerde, Türkiye'deki ürünlere ek olarak, gece görüşü de olan akıllı kamera V-Camera, düşmeyi algılayan ve SOS tuşu bulunan V-SOS Band akıllı bileklik ve ev güvenliği sağlayan V-Home da sunuluyor.