Vodafone ve Nokia Ay yüzeyinde ilk 4G şebekesini kuracak

Vodafone Almanya, uzayda çalışabilecek ve bir paket şeker ile aynı ağırlığa sahip 4G şebekesini, teknoloji ortağı olarak seçtiği Nokia işbirliği ile geliştirecek. Vodafone 4G şebekesi ile Ay yüzeyinden global bir izleyici kitlesine ilk canlı HD video yayınını yapabilecek.

NASA astronotlarının yüzeyinde ilk defa yürümesinden 50 yıl sonra, 2019 yılında Ay, 4G kapsama alanına girecek. Gelecek yıl Berlin merkezli PTScientists tarafından gerçekleştirilecek ’Ay Görevi’ni desteklemek üzere Ay yüzeyinde ilk 4G şebekesini kurmayı planlayan Vodafone, teknoloji ortağı olarak Nokia’yı seçti. PTScientists, özel sektör tarafından finanse edilen ilk Ay inişi olan ’Ay Görevi’ni Vodafone Almanya ve Audi işbirliği ile gerçekleştirecek. Ay Görevi, 2019 yılında Cape Canaveral’dan fırlatılacak bir SpaceX Falcon 9 roketi ile başlatılacak.

Bir paket şeker ile aynı ağırlığa sahip Ultra Kompakt Şebeke uzayda çalışacak

Vodafone’un şebeke uzmanlığı, iki keşif aracını Otonom İniş ve Navigasyon Modülü’ndeki (ALINA) baz istasyonuna bağlayacak olan Ay’daki ilk 4G şebekesini kurmakta kullanılacak. Nokia, Nokia Bell Laboratuvarları ile, bugüne kadar hayata geçirilen en hafif ve uzayda çalışabilecek bir ultra kompakt şebekeyi geliştirecek. Ultra kompakt şebekenin ağırlığı bir paket şeker ile aynı ağırlıkta, yani bir kilodan az olacak.

4G şebekesi ile Ay yüzeyinden 4G yayın yapılabilecek

Keşif araçları, 4G şebekesi sayesinde; Aralık 1972’de son astronotlar Komutan Eugene Cernan ve Harrison Schmitt tarafından Taurus-Littrow vadisini keşfetmek üzere Ay yürüyüşünde kullanılan NASA Apollo 17 keşif aracı ile iletişim kurarak, bilimsel veri ve HD videoları aktarabilecek.

Vodafone testleri, baz istasyonunun 1800 MHz frekansı bandını kullanarak 4G yayını yapabileceğini ve Ay yüzeyinden ilk HD video görüntülerinin geriye yollanabileceğini ortaya koydu. Yayın, Berlin’deki görev kontrol merkezindeki PTScientists sunucusu ile karşılıklı bağlantı kuran bir derin uzay bağlantısı yoluyla global bir izleyici kitlesine ulaştırılacak. Gelecekteki görevler için iletişim altyapısının kurulmasında atılan ilk adım olma özelliğini taşıyan 4G şebekesinin, analog radyoya göre sağladığı yüksek enerji tasarrufu Ay Görevi açısından hayati önem taşıyor.

Projenin, mobil şebeke altyapısının geliştirilmesinde radikal bir yenilikçi yaklaşım sunduğunu vurgulayan Vodafone Almanya CEO’su Dr Hannes Ametsreiter, şöyle konuştu: "Proje aynı zamanda, cesareti, öncü ruhu ve üreticiliği ile muazzam öneme sahip bir hedefe ulaşan, birçok yeteneği içinde barındıran bağımsız bir ekibe verilebilecek harika bir örnek".

PTScientists CEO ve Kurucusu Robert Böhme şunları söyledi: "Proje, güneş sisteminin sürdürülebilir keşfi için atılacak ilk hayati adım. Ay görevi ile, Ay üzerinde adanmış iletişim şebekesinin ilk unsurlarını kurup test etmemiz gerekiyor. Bu LTE çözümün en iyi tarafı bol enerji tasarrufu yapması. Veri gönderirken ne kadar az enerji kullanırsak bize de bilim yapmak için o kadar çok enerji kalacak".

Nokia Teknoloji Sorumlusu ve Bell Labs Başkanı Marcus Weldon ise "Vodafone tarafından teknoloji ortağı olarak seçilmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu önemli görev, diğer birçok şeyin yanında, gelecekteki veri ağları, işleme ve depolama için yeni uzaya uygun teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor. Proje aynı zamanda akademi, sektör ve eğitim kurumlarının Ay araştırmaları yaparken gerek duydukları iletişim altyapısını geliştirmesine yardımcı olacak. Potansiyel olarak birçok paydaşın ve insanlığın geneli için çok çeşitli sonuçlara sahip bu projede Vodafone ve diğer ortaklar ile yakın bir çalışma içinde olmayı heyecanla bekliyoruz" dedi.