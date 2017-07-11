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11 Temmuz 2017 13:15

Vodafone ve Sony Mobile’dan işbirliği

Vodafone, akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından Sony Mobile’ın yeni modelini özel bir kampanyayla pazara sunduğunu açıkladı.

Vodafone ve Sony Mobile’dan işbirliği

11 Temmuz 2017 13:15


Vodafone, akıllı telefon pazarının lider markalarından Sony Mobile ile işbirliğinine gitti. Yapılan açıklamada şirket, dünyanın 4K HDR ekranlı ilk akıllı telefonu olduğu belirtilen Xperia XZ Premium için ’Akıl Almaz Değişim’ isminde kampanyası düzenledi. Buna göre, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski cihazını Vodafone’a getiren aboneler Sony Mobile’ın yeni modelini indirimle sahip olabilecek.


Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle ayrıcalıklı kampanyalar geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi, "Vodafone olarak, mobil iletişimin gelecek teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmak istiyoruz. Bu doğrultuda, herkese en uygun cihazların en cazip ayrıcalık ve tekliflerle sunulmasına öncülük ediyoruz. Sony Mobile ile olan işbirliğimizi daha da geliştirerek farklı tüketici kitlelerine ulaşan yeni kampanyalar kurgulamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, teknolojiyi yakından takip etmek isteyen herkesi Vodafone mağazalarına davet ediyoruz".


Tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran akıllı telefonlar tasarlarken, fotoğrafçılığı daima akıllı telefonun merkezinde tuttuklarını ve bu doğrultuda ürünler geliştirmek için çalıştıklarını belirten Sony Mobile Pazarlama Direktörü Hakan Alpay ise şöyle konuştu, "Sony Mobile olarak, teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmak, ondan keyif almak için var olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de kreatif düşüncelerimiz ortaya çıkaracak, bize ilham verecek teknolojilere odaklanıyoruz. İnsan gözünün göremediği hareketleri dahi yakalayabilen gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı, şık tasarımı ile çığır açan yeni amiral gemimiz Xperia XZ Premium’u Vodofone’un ‘Akıl Almaz Değişim’ kampanyası ile yeni kullanıcılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Vodafone ile iş birlikteliğimiz burada kalmayacak, farklı modellerimiz için düzenleyeceğimiz kampanyalar ile de tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz".




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