Vodafone yeni bir ev interneti kampanyası geliştirdi

Eylül ve Ekim aylarında geçerli olacak yeni ’Vodafone Evde İnternet Okula Dönüş’ kampanyasıyla, Vodafone’a gelen ailelerin internet masraflarının yarısını Vodafone karşılayacak.

Vodafone, okul telaşı yaşayan ailelerin bütçesine katkıda bulunacak yeni bir ev interneti kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamda, okula dönüş dönemine özel olarak tasarladığı yeni ’Vodafone Evde İnternet Okula Dönüş’ kampanyasında, Vodafone’a gelen ailelerin internet masraflarının yarısını Vodafone karşılayacak. Buna göre, Eylül ve Ekim aylarında yeni abonelere özel fiyatlarla sunulacak tüm ADSL ve fiber paketlerinde ilk 3 ay yüzde 50 indirim yapılacak. Vodafone, okul döneminde ailelerin bütçelerine destek olabilmek için A101’den hediye çeki de verecek.

Engin Aksoy: "Ailelerin okul bütçesine katkıda bulunuyoruz"

Vodafone’un mobil ve sabit iletişim hizmetlerini tek çatıdan sunan bir ’genişbant telekomünikasyon şirketi’ olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Dijitalleşme vizyonumuzla, sadece mobil değil ev kullanıcılarımızın da hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, her evin ihtiyacına göre tasarlanmış uygun fiyatlı teklifler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz okula dönüş döneminde ailelerin artan bütçe telaşını anlıyor ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik geliştirdiğimiz yeni ‘Vodafone Evde İnternet Okula Dönüş’ kampanyasıyla, okula dönüş dönemine özel olarak tüm ADSL ve fiber paketlerimizde ilk 3 ay yüzde 50 indirim yaparak ailelerin bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bununla birlikte, A101’den verdiğimiz 50 TL’lik hediye çekiyle de ailelerin bütçesine yaptığımız katkıyı artırıyoruz. Vodafone olarak, abonelerimize ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ücretsiz kurulum, 7/24 destek

Vodafone’un tüm paketlerinde geçerli olacak yeni kampanyası için siparişten kuruluma kadar tüm süreçler Vodafone ekipleri tarafından yönetilecek. Abone, başvurunun ertesi günü aranacak ve eve gelen ekiplerce kurulum ücretsiz yapılacak. Ev interneti alan aboneler, avantajlı cihaz tekliflerinden de yararlanabilecek.