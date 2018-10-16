Vodafone'a Kristal Elma'da 18 ödül

Vodafone Türkiye, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali'nden toplam 18 ödülle döndü. Kristal Elma'da 6 Kristal, 3 Gümüş, 7 Bronz ve 1 Basın Büyük Ödülü kazanan Vodafone Türkiye ayrıca, 30 Yılın Üreticiliğe Cesaret Veren Reklamverenleri arasında birinci sırada yer aldı.

Vodafone Türkiye, Reklamcılar Derneği tarafından 30'uncusu düzenlenen, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali'nde 18 ödül birden aldı. Vodafone Türkiye'nin iletişim ajansları Y&R İstanbul, Team Red, C-Section, Plasenta, Mindshare Türkiye, TSM Etkinlik, Mono Jingles, 1000 Volt, Kala Film, Octopus ve Walky Talky, bu yıl 7 Büyük, 127 Kristal, 123 Gümüş, 94 Bronz ve 4 Özel olmak üzere toplam 355 ödülün dağıtıldığı Kristal Elma'da 6 Kristal, 3 Gümüş, 7 Bronz ve 1 Basın Büyük Ödülü kazandı. Vodafone Türkiye ayrıca, '30 Yılın Üreticiliğe Cesaret Veren Reklamverenleri' arasında birinci sırada yer aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, Türk reklam sektörünün prestiji olarak bilinen Kristal Elma Ödülleri'nden farklı dal ve kategorilerde toplam 18 ödülle dönmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman benzersiz ve samimi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında aldığımız bu önemli sonuç, sektördeki başarımızı bir kez daha tescilledi. Tüketici nezdinde bir güven markası olduğumuzu ve her geçen gün daha da büyüdüğümüzü, aldığımız ödüllerle de teyit etmiş olduk. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da iletişim ajanslarımızla verimli işbirliğini ve akılda kalıcı kampanyalara imza atmayı sürdüreceğiz".

Vodafone Türkiye 30'uncu Kristal Elma Ödülleri tam listesi şöyle;

30 Yılın Üreticiliğe Cesaret Veren Reklamvereni

Tasarım - Dijital ve Etkileşimli Tasarım - Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi - UX // Dijital Skor // Kristal

Tasarım - Tasarımda Mükemmellik - Rötüş - Fotoğraf // Vodafone Hayvan Takip Sistemi - Kedi, Karga, Horoz // Kristal

Medya - Medya Kullanımı - Sponsorluk Uygulaması // Geleceğin KaraKartalı // Bronz

Medya - Entegre Kampanya - En İyi Entegre Medya Kullanımı // Red Fi Entegrasyonu // Bronz

Açıkhava - Poster Billboard - Hizmet // Vodafone Kapsama / Barlar - Kar, Deniz, Çöl // Bronz

Basın - Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetler // Vodafone Cüzdan - Burun, Kulak, Göbek, Koltuk Al9, Ayak // Bronz

Basın - Teknoloji Hizmetleri // Vodafone Hayvan Takip Sistemi - Karga, Horoz, Fare, Kedi // Kristal

Basın - Teknoloji Hizmetleri // Vodafone Pome Çocuk Takip Sistemi - Dondurma, Tavşan Çikolata // Gümüş

Basın Büyük Ödül // Vodafone Hayvan Takip Sistemi - Karga, Horoz, Fare, Kedi

Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon - Web Sitesi / Web Sitesi - Hizmet // Vodafone Neresi Burası // Bronz

Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon - Sosyal Medya /Gerçek Zamanlı Aksiyon - Hizmet // Doğum Günümdü // Bronz

Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon / Sosyal Medya / Inuencer İletişimi - Hizmet // Vadi Benim // Kristal

Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon / Dijital Kampanya / Hizmet // Vodafone FreeZone Vadi Benim // Kristal

Film - TV ve Sinema / Teknoloji Hizmetleri // Vodafone - Özür Dileriz - Kuş Gözlemcisi // Kristal

Film - TV ve Sinema / Teknoloji Hizmetleri // Vodafone - Bando ESES // Gümüş

Online Film - Teknoloji Hizmetleri // Vodafone FreeZone Son Ses // Gümüş

Online Film - Teknoloji Hizmetleri // Vodafone Geleceğin Teknolojileri - Luna // Bronz