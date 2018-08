Vodafone’dan dijital oyun devleriyle işbirliği

Şirket, Zynga’nın en popüler 4 oyun uygulaması olan 101 Okey Plus, Okey Plus, Çanak Okey Plus ve Tavla Plus’ı bir hafta boyunca internetinden yemeden oynama imkânı sunacak.

Geçen aylarda yeni haftalık ’Vodafone Pass’ paketlerini duyuran Vodafone, bu paketlerden haftalık ’Vodafone Oyun Pass’ için dijital oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Zynga ve Netcom Medya ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar, Zynga’nın en popüler 4 oyun uygulaması olan 101 Okey Plus, Okey Plus, Çanak Okey Plus ve Tavla Plus’ı bir hafta boyunca internetinden yemeden oynayabilecek.

Engin Aksoy: “Müşterilerimizin oyun keyfini ikiye katlıyoruz”

Dijitalleşen dünyada değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone olarak, müşterilerimizin kesintisiz internet ihtiyacını karşılama hedefiyle geliştirdiğimiz kullanıcı dostu internet tekliflerine bir yenisini daha ekliyoruz. Bu doğrultuda, dijital oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Zynga ve Netcom Medya işbirliğiyle sunduğumuz yeni haftalık ‘Vodafone Oyun Pass’ paketini tercih eden müşterilerimiz, Zynga’nın en popüler 4 oyunu olan 101 Okey Plus, Okey Plus, Çanak Okey Plus ve Tavla Plus’ı internetinden yemeden oynayabiliyor ve oyun içi satın alımlarında kendilerine hediye ettiğimiz 45 bin çipi kullanabiliyor. Böylece müşterilerimiz, Türkiye’nin ilk çip hediyeli internet paketi ’Vodafone Oyun Pass’ ile en sevdikleri tavla ve okey oyunlarını internetleri bitecek korkusu olmadan doya doya oynayabiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz".

Buğra Koç: "Kullanıcılarımızın oyun deneyimlerini zenginleştirmek için çalışıyoruz"

Türkiye’de eğlence kültürünün önemli parçalarından olan okey ve tavla oyunlarını mobil cihazlarda kullanıcılarla buluşturduklarını ifade eden Zynga Türkiye Genel Müdürü Buğra Koç da şunları kaydetti: "Kullanıcılarımızın oyun deneyimlerini geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vodafone gibi değerli bir markayla kullanıcılarımıza değer katan bir işbirliğinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ’Vodafone Oyun Pass’ paketine sahip kullanıcılarımız, bir hafta boyunca, hem oyunlarımızda internetinden yemiyor, hem de 45 bin hediye çipin sahibi oluyor. Oyunlarımızda tatlı bir rekabet içinde aynı zamanda sosyalleşerek keyifli zaman geçiren kullanıcılarımız, Vodafone’un sunduğu bu paket sayesinde internetinden yemeden, hediye ettiğimiz çiplerle oyun keyfini artırıyor. Zynga Türkiye olarak, hem oyunlarımızın içinde yaptığımız sürekli geliştirmelerle, hem de Vodafone örneğinde olduğu gibi, heyecan duyduğumuz işbirlikleriyle, kullanıcılarımızın hayatlarına daha fazla kolaylık ve değer katmak için çabalamaya devam ediyoruz".

Kader Kutun: "Oyuncuların ihtiyaçlarını odağına alan projeler geliştiriyoruz"

Dijital oyunlar ile markaları bir araya getirmeye odaklandıklarını söyleyen Netcom Medya Kurucu Ortağı Kader Kutun ise şöyle konuştu: "Netcom Medya olarak, oyuncu dürtülerinin iyi anlaşıldığı, analiz edildiği ve elde edilen sonuçlara dayanılarak uzun soluklu stratejilerin oluşturulduğu projelere imza atıyoruz. Bu projeler içinde en heyecan verici olanlarından biri de iş ortağımız Zynga Türkiye ve Vodafone ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Vodafone Oyun Pass’ projesi oldu. Oyuncuların ihtiyaçlarını odağına alan, onların oyun deneyimini zenginleştirmeye yönelik bu projede, Zynga Türkiye’nin milyonlarca oyuncusu, satın alacakları ’Vodafone Oyun Pass’ paketi aracılığıyla mobil data tüketim kaygısından uzak bir mobil oyun deneyimi yaşayacak ve 45 bin çiple ödüllendirilecek. İki dünya markasının güçlerini Türk oyuncuların en sevdikleri oyunlardaki deneyimlerini zenginleştirmek üzere birleştirdiğimiz bu proje, hem bizler hem de pazar açısından son derece heyecan verici".