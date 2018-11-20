Vodafone'dan kampanya duyurusu

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, kapsamlı bir tüketici kampanyası başlattığını açıkladı. Yapılan şirket açıklamasına göre, tüm bireysel Vodafone abonelerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında sunulan marka indirimleri, hediye haftalık Pass paketleri, indirimli mobil internet ve tarifeler ile müşterilerin aile bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor. Vodafone'un kampanyası yıl sonuna kadar sürecek.

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan yeni kampanyamız kapsamında sunduğumuz bütçe dostu çözümlerle bireysel müşterilerimizin aile bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, ülkemizin geleceğine olan inancımızla her dönemde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.”