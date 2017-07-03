Vodafone, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik ekonomik ve pratik çözümler sunan Red Business avantajlı servisleriyle son bir yılda KOBİ’lere 14 milyon 500 bin lira kazandırıldığını açıkladı

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre işletmelerin en önemli ihtiyaçlarına yönelik ekonomik ve pratik çözümler sunan Red Business avantajlı servisleriyle son bir yılda KOBİ’lere 14 milyon 500 bin lira kazandırdı

“KOBİ’ler ceplerinde kalan parayla verimliliklerini artırmaya odaklanıyor”

Türkiye’deki işletmelerin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ettiklerini ve bu doğrultuda en faydalı ve hesaplı çözümleri sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M Sinan Kızıldağ, “Vodafone olarak işletmelerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra işletmelere sunduğumuz avantajlarla da iş süreçlerinde tasarruf yapma fırsatı veriyoruz Bu doğrultuda Red Business tarifeleri ile sunduğumuz avantajlı servisleri bir yılda 345 bin kere kullanan işletmelerimiz toplamda 14 milyon 500 bin lira tasarruf sağladı Yoğun bir iş hayatı olan iş ortaklarımıza sunduğumuz bu avantajlarla, işletmelerimizin iletişim ve temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalarını asgariye indirip, ceplerinde kalan parayla firmalarının verimliliğini artırmaya odaklanmalarını hedefliyoruz Sağladığımız maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de önemli bir katkıda bulunuyoruz Önümüzdeki dönemde işletmelerin en büyük masraf kalemlerinden Ofis ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız Kırtasiye ve Güvenlik Çözümü gibi kampanyaları sunmaya başlayacağız Vodafone olarak her ölçekten işletmenin ihtiyacını karşıl ihtiyaçlarına akıllı ve pratik çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi