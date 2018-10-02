Vodafone'un gençlik markası ‘Freezone' yenilendi

Vodafone Türkiye, 8 yıl önce hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone'un yenilendiğini duyurdu. Buna göre yeni dönemde gençlere ‘saçma güzel'

bir dünya sunulacak.

Vodafone Türkiye, 2010 yılında hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone'un marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi. Yapılan duyuruya göre bundan böyle ‘Saçma güzel' sloganıyla gençlere hitap edecek olan Vodafone FreeZone, gençlerin kendi hayatlarında ya da sosyal medyada ‘saçma ama bir o kadar da güzel' buldukları şeyleri sahiplenecek. Değişen gençlik dünyasına ayak uydurarak kendini yenileyen Vodafone FreeZone, gençler için sunacağı ürün ve hizmetlerde de yaş gruplarını değil, tutku alanlarını temel alacak. Buna göre, Vodafone FreeZone çatısı altında oyun, müzik ve sosyal medya tutkunu gençler için cazip teklif ve fırsatlar yer alacak.

Vodafone FreeZone'un yeni dünyasını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, gençlere yönelik çalışmalarımızı 8 yıldır ‘Vodafone FreeZone' markamız altında sürdürüyoruz. Bu süreçte gençliğe yaptığımız toplam yatırım tutarı 173 milyon TL'ye ulaştı. Sinemadan yemeğe, müzikten seyahate çeşitli alanlarda sunduğumuz ayrıcalıklarla gençlerin bütçelerine 83 milyon TL katkı sağladık. Sadece müzik yatırımlarımızın tutarı 90 milyon TL'yi buldu. Bugüne kadar gençlere kendi çizdikleri özgürlük yolculuklarında yol arkadaşı olmayı hedefledik. Bundan sonra, yol arkadaşı olmanın ötesine geçiyoruz. Gençlerin dünyasında genç gibi görünen değil, kendisi genç olan bir marka olarak yer alacağız. Ayrıca, gençlik segmentimizdeki müşterilerimizi daha önce demografik özelliklerine göre segmente ederken, şimdi tutkularına ve ilgi alanlarına göre segmente ediyoruz. Bu doğrultuda, gençlerin en büyük tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz.”

Yeni FreeZone'dan dikkat çeken logo

Vodafone FreeZone'un 8 yıl önce yaratılan logosu da yenilendi. Şeritli tasarımın geride bırakıldığı yeni logo, sadeleştirilmiş çizgileriyle öne çıkıyor. Beyaz fon üzerinde kırmızının tonları kullanılarak oluşturulan yeni “Vodafone FreeZone” yazısı, logonun eskisine göre daha vurgulu bir biçimde kullanılmasını sağlıyor. FreeZone logosunun kendi içindeki kırmızı tonları, gençlerin farklı beğenilerini yansıtıyor. Birbirine eklenerek oluşturulmuş bantlarla akışkan ve dinamik bir yapı sunan logoda her harf, logo için özel üretildi. Kendisini çevreleyen “sticker” (etiket) benzeri bir bantla kullanılan yeni logo, Vodafone FreeZone'un önümüzdeki dönemde yapılacak tüm pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarının merkezi tasarım ögesini oluşturacak.