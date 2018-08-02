Voleybol ve basketbol takımlarının en önemli hazırlık turnuvalarının başında gelen Gloria Cup kapsamındaki Uluslararası Bayan Voleybol ve Erkek Basketbol Turnuvası ile beraber, Atletizm Yarışları da Gloria Sports Arena’nın (GSA) ev sahipliğinde Ağustos ve Eylül aylarında

gerçekleştirilecek.

Antalya Belek’te yer alan, yaklaşık 50’den fazla branşta spor yapma imkanı sağlayan ve sporun Türkiye’deki en donanımlı adresi olan Gloria Sports Arena (GSA), yeni bir organizasyona daha imza atıyor. GSA, önümüzdeki Ağustos ve Eylül aylarında uluslararası voleybol ve basketbol turnuvalarının yanı sıra bir de uluslararası atletizm yarışına ev sahipliği yapacak. Tüm takımlar için en ciddi hazırlık turnuvalarından biri olarak kabul edilen Gloria Cup 2018 kapsamında FIVB Dünya Şampiyonası hazırlık döneminde en güçlü turnuvalardan birisi olarak Uluslararası Bayan Voleybol Turnuvası 23-25 Ağustos; Euroleague, Euro Cup ve FIBA Champions League takımları için sezon öncesi en önemli hazırlık turnuvası olarak Uluslararası Erkek Basketbol Turnuvası ise 12-16 Eylül tarihleri arasında GSA’da düzenlenecek.

Bunların dışında “Gloria Cup Athletics” organizasyonu kapsamında 11 Eylül tarihinde uluslararası boyutta gerçekleştirilecek olan Avrupa’da sezonun son atletizm yarışına da sahne olacak.

Birbirinden ünlü takımlar

Uluslararası Bayan Voleybol Turnuvası, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Rusya, İtalya ve Azerbaycan olmak üzere 2018 FIVB Dünya Şampiyonası hazırlıklarına devam eden 4 milli takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Basketbol takımları için sezon öncesi hazırlık döneminin en zorlu turnuvası olarak gösterilen Gloria Cup Uluslararası Erkek Basketbol Turnuvası ise,aralarında

Türkiye’den Euroleague temsilcisi Anadolu Efes, FIBA Championleague temsilcisi Banvit Bandırma ve EuroCup temsilcisi Tofaş Bursa’nın da yer alacağı; Euroleague temsilcileri Rusya’dan CSKA Moskova ile Litvanya’dan Zalgiris Kaunas ve EuroCup’ın Fransız ekibi AS Monaco takımlarının katılımı ile

düzenlenecek.

Atletizmde de ünlü isimler GSA’da yarışacak

Öte yandan 11 Eylül’de gerçekleştirilecek “Gloria Cup Athletics” organizasyonu kapsamında 10 disiplinde, 50 yabancı ve 30 yerli atlet olarak toplamda 80 atlet yarışacak. Geçtiğimiz yıllarda Olimpiyatlar’da ve dünya ile Avrupa şampiyonalarında madalya almış ve 2018 Berlin Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak birçok ünlü atletin yer alacağı yarışlarda, her disiplinde ise 8 sporcu mücadele edecek.

Toplam 10 bin Euro ödül dağıtalacak

Yarışlar erkeklerde çekiç atma, üç adım atlama ile 200 metre, 400 metre ve 400 metre engelli koşu; kadınlarda ise yüksek atlama, cirit atma, 200 metre ve 100 metre engelli ile 400 metre engelli koşu branşlarında gerçekleştirilecek. Her branşın sonucunda birinciye 500 Euro, ikinciye 300 Euro, üçüncüye de 200 Euro olmak üzere, toplamda 10 branşta 10.000 Euro tutarında para ödülü

verilecek. Seyircilere açık olacak turnuva ve atletizm yarışlarının hayli çekişmeli mücadelelere sahne olması bekleniyor.