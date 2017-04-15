Voleybol Efeler Ligi

Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin setlerini mavi-beyazlı ekip 28-26, 25-18, 23-25 ve 25-23 kazandı. Seride ikinci maç 17 Nisan Pazartesi günü İzmir’de oynanacak. Arkas bu maçı da kazanırsa adını finale yazdıracak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı xx, Ebru Ayata xx

Fenerbahçe: Selçuk xx, Pajenk x, Sabit x, Sket x, Quesque xx, Metin x (Alperay xx, Mehmet x, Oğulcan x)

Arkas: Sanders xxx, Mauricio xxx, Sanchez xx, Hakkı xxx, Mustafa xxx, Yiğit Gülmezoğlu xx (Ahmet xx, Caner xx, Gökhan xx)

Setler: 26-28, 18-25, 25-23, 23-25

Süre: 122 dakika