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15 Nisan 2017 13:55

Voleybol Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Arkas, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Voleybol Efeler Ligi

15 Nisan 2017 13:55


Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin setlerini mavi-beyazlı ekip 28-26, 25-18, 23-25 ve 25-23 kazandı. Seride ikinci maç 17 Nisan Pazartesi günü İzmir’de oynanacak. Arkas bu maçı da kazanırsa adını finale yazdıracak.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Erdal Akıncı xx, Ebru Ayata xx


Fenerbahçe: Selçuk xx, Pajenk x, Sabit x, Sket x, Quesque xx, Metin x (Alperay xx, Mehmet x, Oğulcan x)


Arkas: Sanders xxx, Mauricio xxx, Sanchez xx, Hakkı xxx, Mustafa xxx, Yiğit Gülmezoğlu xx (Ahmet xx, Caner xx, Gökhan xx)


Setler: 26-28, 18-25, 25-23, 23-25


Süre: 122 dakika




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