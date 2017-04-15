Voleybol Efeler Ligi

Mücadeleyi 3-2 kazanan Ziraat Bankası seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 18 Nisan Salı günü saat 19.00’da, yine Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut xx, Salim Bektaş xx
Halkbank: Faik Samet xx, Mustafa xx, Felipe xx, Emre xxx, Miljkovic xxx, Dick xx, Hasan (L) xx, Caner xx, Burutay xx, Vincic xx, Kemal x
Ziraat Bankası: Emre Güngör xxx, Emre Savaş xxx, Nilsson xx, Savani xxx, Lee xxx, Ulaş xxx, Volkan (L) xx, Cüneyt xx, Serkan xx
Setler: 20-25, 21-25, 25-18, 25-23, 12-15
Süre: 2.13 (29, 30, 26, 29, 19)