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15 Nisan 2017 14:06

Voleybol Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi yarı final derbi mücadelesinde Halkbank ve Ziraat Bankası karşı karşıya geldi.

Voleybol Efeler Ligi

15 Nisan 2017 14:06

Mücadeleyi 3-2 kazanan Ziraat Bankası seride 1-0 öne geçti.


Serinin ikinci maçı 18 Nisan Salı günü saat 19.00’da, yine Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Onur Hoşnut xx, Salim Bektaş xx


Halkbank: Faik Samet xx, Mustafa xx, Felipe xx, Emre xxx, Miljkovic xxx, Dick xx, Hasan (L) xx, Caner xx, Burutay xx, Vincic xx, Kemal x


Ziraat Bankası: Emre Güngör xxx, Emre Savaş xxx, Nilsson xx, Savani xxx, Lee xxx, Ulaş xxx, Volkan (L) xx, Cüneyt xx, Serkan xx


Setler: 20-25, 21-25, 25-18, 25-23, 12-15


Süre: 2.13 (29, 30, 26, 29, 19)




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