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03 Haziran 2018 13:46

Volkan Demirel oyunu kullandı

Fenerbahçe seçimli genel kurulunda oy verme işlemi devam ediyor.

Volkan Demirel oyunu kullandı

03 Haziran 2018 13:46

Sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel de Ülker Stadı’na gelerek oyunu kullandı.


Fenerbahçe’nin olağan seçimli genel kurulunda oy kullanma işlemi bu sabah başladı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un yakından takip ettiği seçime birçok önemli isim de katılmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel de Ülker Stadyumu’na gelerek oyunu kullanan isimler arasındaki yerini aldı. Burada üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Demirel, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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