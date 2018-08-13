Volkan Demirel: "Turu geçmek için her şeyi yapacağız"

Turu geçmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Volkan Demirel, taraftar desteğinin de kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Benfica’yı konuk edecek olan Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel, basın toplantısında konuştu. Çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Volkan Demirel, "Hem camiamız hem geleceğimiz adına çok önemli bir maç. Umuyorum ki bu maçı en iyi şekilde bitiririz ve yolumuza devam ederiz. 1-0’lık bir avantajları var ama bu avantajı sahamızda eşit şartlara getirip sonra turu geçmek istiyoruz" dedi.

Geçmişte Benfica ile oynanan maçın hatırlatılması üzerine de konuşan Volkan Demirel, "Geçmişi düşünme durumunda değiliz. 1-0’lık avantajları var ama golü bulup, gol yemeden 2. golü atmamız gerekiyor. Gol atarlarsa 3-1’lik skor bize turu geçirecek. Turu geçmek için her şeyimizle sahada olacağız. Taraftarlara çok ihtiyacımız var. Lig maçında destekleri çok iyiydi, umarım yarın da öyle olur. Bunu sadece takım olarak yapamayız, taraftarımızla birlikte, hep beraber bizi üst tura yükseltecek skoru almak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Olması gereken atmosfer buydu"

Bursaspor maçındaki atmosferin çok önemli olduğunu belirten Volkan Demirel, "Olması gereken atmosfer budur. 2 sezondur yaşadığımız atmosfer, Fenerbahçe Stadı’nı ve taraftarları yansıtmıyordu. Bu sene hem sayı olarak hem de atmosfer olarak gerçek taraftarı gördük. Umarım bu sezon boyu devam edecektir. Onlar olduğu zaman daha güçlüyüz. Yanımızda olmaları bize güç veriyor. Yeni gelen arkadaşlar da bu camiayı çok iyi biliyorlar. Hırsla, sevgiyle, aşkla bu camiayı yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"İlk maçta bizi çok yıpratan bir durum olmadı"

Portekizli bir gazetecinin ilk maçta Benfica’nın nasıl oynadığıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Volkan Demirel, "Şaşırdığımız bir durum olmadı. Hocamız sayesinde tüm taktiği çalıştık ve aşağı yukarı beklediğimiz bir karşılaşma oldu ancak 1-0 mağlup olduk. Ancak bizi çok yıpratacak, üzerimizde baskı oluşturacak bir maç olmadı ilk maçta. Buradaki maç daha farklı olacaktır. 2 ayaklı maçlarda her deplasman takımı daha farklı oynar. İlk maçtaki defansif oyunumuzu izleyenler, bu kez skor üretmek için oynayan bir Fenerbahçe izleyecektir" dedi.

Şampiyonlar Ligi müziğini özlemesiyle ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Volkan, "Şampiyonlar Ligi’nde olmayı her futbolcu, her takım ister. Bu turun ardından bir tur daha var. Önce bu turu geçelim, bu konuyla yorumu bundan sonra yaparız" diyerek sözlerini tamamladı.