Emrah Çinik, vücutta oluşan yağlanmalara dikkat çekerek, "Liposuction, hastanın vücuduna gelişmiş bir şekil kazandırmak için fazla yağ birikimini sonlandırmak için gerçekleştirilmektedir. Liposuction, yağ aldırma işlemi olarak bilinse de aslında vücuda estetik bir görünüm kazandırmak için şekillendirme için de kullanılabilmektedir" dedi.

Çinik Estetik Merkezinden Doktor Emrah Çinik, hem erkekler hem de kadınların, farklı hedeflere ulaşmak için her yıl liposuction işlemini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bazı hastalar mayosu ile daha iyi görünmek isterken, diğerleri bedenlerine daha rahat uyan bir jean bulmak istedikleri için liposuction işlemini tercih ederler. Erkeklerde, liposuction genellikle jinekomasti (meme büyümesi) tedavisinde başarıyla kullanılır. Bunlardan biri veya daha fazlasından muzdaripseniz, liposuction iyi bir seçenektir. Liposuction yağları azaltmak ve vücuda güzel bir doğal kontur oluşturmak için mükemmel bir çözümdür" ifadelerini kaydetti.

Vücuttaki bazı bölgelerdeki yağ miktarının diğer bölgelere göre çok daha fazla olduğunu ve bunun vücudun orantısız görünmesine neden olduğunu dile getiren Doktor Emrah Çinik, "Vücudun bir bölgesinde aşırı miktardaki yağın azaltılması vücudunuzu daha dengeli hale getirebilir. Liposuction, lokalize yağ kalıntılarını azaltmak için en iyisidir. Bununla birlikte, liposuction uygulamasının gerçekleştirebilecekleri konusunda gerçekçi beklentilere sahip olmak önemlidir. Çoğu kişi bun uygulamanın sarkmalar için de kullanılabileceğini zannediyor, ancak liposuction sarkmış bir karnın toparlanmasını sağlamaz. Diğer yandan bu konuyla alakalı en büyük yanılgı liposuction işleminin bir kilo verme uygulaması olduğunun düşünülmesidir. Liposuction ile kilo vermek mümkün değildir. Ancak ideal kiloya ulaşan kişiler diyet veya egzersiz ile kurtulamadığı yağları için liposuctionu tercih edebilirler" dedi.

Doktor Emrah Çinik, liposuction uygulamasında genel anestezi veya lokal anestezi kullanıldığını, cilt altındaki yağların emilmesi için içi boş bir kanül kullanılarak deri altına girildiğini belirterek, "Bu kanül sayesinde yağlar emilmekte ve vücuttan dışarı atılarak hastanın istediği görünüme kavuşması sağlanmaktadır" diye konuştu.