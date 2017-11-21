WAF 2017’de Bodrum Loft Projesi’ne ödül

World Architecture Festival (Dünya Mimarlık Festivali)-WAF’ın buluşmalarının 10’uncusunun kutlandığı bu yıl, geçen yıl da olduğu gibi Berlin’de gerçekleşti. Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından Akfen İnşaat için tasarlanan Bodrum Loft, WAF 2017 jürisi tarafından ‘Turizm Yatırımları Proje’ kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

“Çevreye ve izlere itinalı yaklaşımımızı WAF 2017 jürisi de onayladı”

Ege Bölgesi’nin en çekici noktalarından biri olma özelliğini koruyan Bodrum’da bir Resort olarak tasarlanan proje ile ilgili Tabanlıoğlu Mimarlık Ortağı Melkan Gürsel, “Levent Loft, Loft Bahçe ve İncek Loft’tan sonra Akfen İnşaat grubuyla birlikte geliştirdiğimiz dördüncü proje olan Bodrum Loft’ta, bir yatırımcı olarak Hamdi ve Selim Akın’ın vizyonunun katkısıyla bu projede çevresel faktörlere sahip çıkmayı başardık. Tam da bu nedenle, jüri de, özellikle benzer mevki ve programlarda tasarlanan diğer projelerle de kıyaslayarak, projemizi verdikleri ödülle farklı bir yere koydu” ifadelerini kullandı.