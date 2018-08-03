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03 Ağustos 2018 11:56

Watergaden’da Küba rüzgarı esecek

Yeme içme ve eğelence merkezi Watergarden İstanbul’da, "Küba" rüzgarı esecek.

Watergaden’da Küba rüzgarı esecek

03 Ağustos 2018 11:56

Akustik Yaz Konserleri programı kapsamında bu hafta Küba’nın yetenekli sesi Suami Ramirez Watergarden’da müzikseverler ile buluşacak.


Watergarden İstanbul’un eşsiz havuz şovları eşliğinde her Cumartesi gerçekleşen konser programının bu haftaki konuğu Ayhan Sicimoğlu, Kerem Görsev gibi ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Suami Ramirez olacak. Cumartesi günü 20.30’da sahne alacak Suami Ramirez, Latin Amerika’dan ülkemize uzanan ve tutku ile beslenen çok özel bir performans sergileyecek. Havuz şovlarının renkli atmosferi altında ücretsiz gerçekleşecek konser programları Eylül ayına kadar devam edecek.




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