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04 Mayıs 2018 12:08

Watergarden İstanbul hafta sonu eğlencenin adresi olacak

Anadolu Yakası’nın yeme içme ve eğlence merkezi Watergarden İstanbul, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da ziyaretçilerine keyifli bir program sunuyor.

Watergarden İstanbul hafta sonu eğlencenin adresi olacak

04 Mayıs 2018 12:08


Çocuklar tarafından en sevilen çizgi film kahramanları Rafadan Tayfa, Cumartesi günü minik ziyaretçiler ile buluşuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Rafadan Tayfa etkinliği saat 15.00 ve 17.00’de sahnelenecek.


Cumartesi gününün bir diğer etkinliği ise yetişkinler için gerçekleştirilecek. Her hafta en beğenilen performansların sahnelendiği Watergarden Sahne’nin bu haftaki konuğu SR Band olacak. Havuz katında suyun eşsiz atmosferi altında Blues ve Rock’N Roll rüzgarları estirecek. SR Band saat 18.00 ve 19.00’da müzikseverlerle buluşacak.


Tüm etkinliklerin ücretsiz gerçekleştiği Watergarden İstanbul’da ayrıca yüzün üzerinde markanın yer aldığı Bir Başka Alışveriş Festivali, ünlülerin en değerli eşyalarının sergilendiği Önce Çocuk Sergisi ve Atafest kapsamında gerçekleşecek programlar; hafta sonuna renk katacak etkinlikler arasında yerini alıyor.




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