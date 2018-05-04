Watergarden İstanbul hafta sonu eğlencenin adresi olacak

Çocuklar tarafından en sevilen çizgi film kahramanları Rafadan Tayfa, Cumartesi günü minik ziyaretçiler ile buluşuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Rafadan Tayfa etkinliği saat 15.00 ve 17.00’de sahnelenecek.

Cumartesi gününün bir diğer etkinliği ise yetişkinler için gerçekleştirilecek. Her hafta en beğenilen performansların sahnelendiği Watergarden Sahne’nin bu haftaki konuğu SR Band olacak. Havuz katında suyun eşsiz atmosferi altında Blues ve Rock’N Roll rüzgarları estirecek. SR Band saat 18.00 ve 19.00’da müzikseverlerle buluşacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz gerçekleştiği Watergarden İstanbul’da ayrıca yüzün üzerinde markanın yer aldığı Bir Başka Alışveriş Festivali, ünlülerin en değerli eşyalarının sergilendiği Önce Çocuk Sergisi ve Atafest kapsamında gerçekleşecek programlar; hafta sonuna renk katacak etkinlikler arasında yerini alıyor.