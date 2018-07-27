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27 Temmuz 2018 10:42

Watergarden İstanbul’da Bilge Nihan sahne alacak

Watergarden İstanbul’da Akustik Yaz Konserleri kapsamında bu hafta pop müzik dünyasının yeni kazandığı isimlerden Bilge Nihan sahne alacak.

Watergarden İstanbul’da Bilge Nihan sahne alacak

27 Temmuz 2018 10:42


Watergarden İstanbul’un havuz şovları eşliğinde her Cumartesi gerçekleşmeye devam eden konser programının bu haftaki konuğu pop müzik dünyasının yeni kazandığı isimlerden Bilge Nihan olacak.


Cumartesi günü 20.30’da sahne alacak Bilge Nihan; Felek, Vay Haline, Zehr-i Yılan gibi sevilen şarkılarının yanı sıra cover şarkıları da seslendireceği akustik canlı performansı ile Watergarden Sahne’de müzikseverler ile buluşacak.


Watergarden İstanbul’da ücretsiz gerçekleşen konser programları Eylül ayına kadar devam edecek.




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