Yaz boyunca Watergarden İstanbul’da Türk Telekom Prime ile gerçekleşecek açık hava sinema programının bu haftaki konuğu mizah ve kahkaha dolu komedi filmi “Aile Arasında” olacak. Watergarden İstanbul’un teras katında yıldızlar altında gerçekleşen açık hava sinemasında Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar’ın başrollerini paylaştığı Aile Arasında izleyiciler ile buluşacak. 21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz’ın komik hikayesini konu alan film, Watergarden İstanbul’un tüm misafirlerine ücretsiz olarak sunulacak.