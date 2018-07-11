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11 Temmuz 2018 10:58

Watergarden İstanbul’da bu hafta "Aile Arasında” filmi gösterimde olacak

Watergarden İstanbul’da gerçekleşen Türk Telekom Prıme ile açık hava sinema keyfinde bu hafta “Aile Arasında” filmi gösterimde olacak.

Watergarden İstanbul’da bu hafta

11 Temmuz 2018 10:58


Yaz boyunca Watergarden İstanbul’da Türk Telekom Prime ile gerçekleşecek açık hava sinema programının bu haftaki konuğu mizah ve kahkaha dolu komedi filmi “Aile Arasında” olacak. Watergarden İstanbul’un teras katında yıldızlar altında gerçekleşen açık hava sinemasında Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar’ın başrollerini paylaştığı Aile Arasında izleyiciler ile buluşacak. 21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz’ın komik hikayesini konu alan film, Watergarden İstanbul’un tüm misafirlerine ücretsiz olarak sunulacak.




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