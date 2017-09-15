Watergarden İstanbul’da okul öncesi son hafta sonu etkinlikleri

Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde eğlence noktası Watergarden İstanbul’da çocuklara yönelik etkinlikler hazırlandı. Çocukların son hafta sonunu için hazırlanan program kapsamında, Cumartesi günü 16.00-17.00 saatleri arasında Altınok Çocuk Tiyatrosu’nun sahneleyeceği Dünya Çocuk Edebiyatı klasiklerinden Sinderella Müzikali ile küçük tiyatro severleri ağırlayacak.

Çocukların okul ihtiyaçlarını kendi zevklerine göre tasarlayacağı Benimle Okula Dön etkinliklerinin düzenleneceği etkinliklerde, çanta ve kalem süsleme atölyeleri çocukları bekliyor. Düzenlene programlarda okul için gerekli ihtiyaçlarını eğlenceli aktivitelerle hayata geçirecek çocuklar hem hayal dünyalarını hem de el becerilerini geliştirecek.