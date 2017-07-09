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09 Temmuz 2017 15:46

Wayne Rooney, Everton’da

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Manchester United’ın golcüsü Wayne Rooney’ı kadrosuna kattı.

Wayne Rooney, Everton’da

09 Temmuz 2017 15:46


Everton, Manchester United’ın İngiliz golcüsü Wayne Rooney’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Everton’ın resmi sitesinden ’Evine hoş geldin’ başlığıyla transfere ilişkin yapılan açıklamada, eski kulübüne geri dönen yıldız futbolcuya başarı dileklerinde bulunuldu. Everton Menajeri Ronald Koeman ise Rooney’ın transferi hakkında, "Rooney, Everton’ı seviyor ve dönmek için çok istekliydi. Daha 31 yaşında, kalitesinden kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.


İngiliz futbolcu Rooney de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Everton’a geri döndüğüm için heyecanlıyım. Koeman ile çalışacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu


Manchester United’ta 12 sezon forma giyen Rooney, bu süre zarfında çıktığı 559 maçta 253 gol, 145 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki yıldız forvet, kırmızılarla 5 Premier Lig, 1 FA Cup, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası, 3 İngiltere Kupası ve 1 tane de Kıtalararası Kupa kazandı.




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