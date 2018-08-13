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13 Ağustos 2018 16:06

WDATF’tan gece bekçilerine kurs

Dünya Yakın Savunma Sporları Federasyonu (WDAFT), gece bekçilerine kendilerini savunabilmeleri için özel kurs verdi.

WDATF’tan gece bekçilerine kurs

13 Ağustos 2018 16:06


Yeni çıkan düzenlemeyle beraber Türkiye’de yeniden uygulamaya konulan ve İstanbul’da göreve başlayan bekçilere verilen eğitimler sürüyor. Daha önce polis teşkilatına da ders veren Hikmet Özcan, Diler Yıldırım ve Ramin İsmailov gibi antrenörler gece bekçilerine eğitim verdi. Büyükçekmece’de bulunan Avrupa Global Dövüşçüler Spor Kulübü’nde sürdürülen eğitimlerde bekçilere, gece karşı karşıya kalabilecekleri saldırılara karşı nasıl savunma yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirilmeler ve uygulamalı dersler verildi. İstanbul’da başlayan bu çalışmalara, diğer şehirlerde de devam edileceği duyuruldu.


Yapılan eğitimlerden çok memnun olduklarını belirten bekçiler, gece sokaklarda dolaştıkları için bu eğitimin kendileri için çok yararlı olacağını ifade ettiler.




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