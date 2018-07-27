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27 Temmuz 2018 12:17

Werder Bremen, Davy Klaassen’i transfer etti

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen Davy Klaassen’i kadrosuna kattı.

Werder Bremen, Davy Klaassen’i transfer etti

27 Temmuz 2018 12:17

Alman ekibi bu transfer için 13.5 milyon Euro ödeyecek.


İngiliz ekibi Everton’ın Hollandalı futbolcusu Davy Klaassen’in yeni takımı belli oldu. Adı Türkiye’deki takımlarla da anılan Klaassen, Werder Bremen’e transfer oldu. Kulübün resmi interner sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna kattığı belirtildi. Alman ekibi 25 yaşındaki futbolcu için Everton’a 13.5 milyon Euro ödedi. Werder Bremen’in Klaassen ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Yıldız futbolcu, Werder’de 30 numaralı formayı giyecek.


Hollandalı futbolcu 2017 yılında Ajax’tan 27 Milyon Euro’ya transfer etmişti. Başarılı orta saha, Everton ile geçtiğimiz sezon 17 resmi müsabakaya çıktı.




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