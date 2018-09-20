Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, trafik kazası geçirdi. Sneijder'in hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Katar temsilcisi Al Gharafa'ya transfer olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, trafik kazası geçirdi. Al Gharafa'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sneijder'in trafik kazası geçirdiği doğrulanırken, yıldız futbolcunun da boynundan hafif yararlandığı ifade edildi.

Al Gharafa ayrıca Sneijder'in son idmanı boyunluk takarak takip ettiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.