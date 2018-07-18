Wimbledon şampiyonu Yankı Erel, medyayla buluştu

Yankı, turnuvaya 3 gün kala partner bulduğunu söylerken, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, “Yankı kupayı kazandı ve 15 Temmuz Şehitleri’ne adadı. Kendisiyle gurur duyuyorum” dedi.

Dünyanın en prestijli tenis turnuvası olan Wimbledon’da genç çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Yankı Erel, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Yankı Erel’in antrenörü Nika Kakulia ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgül de, Yankı Erel’e basın toplantısında eşlik etti. Türkiye Tenis Federasyonu’nun sisteminin başarı getireceğine inandıklarını söyleyen Cengiz Durmuş, “Dünyada var olmanın projesini ürettik. Yankı, yapmış olduğu bu dereceyle, dünyanın en büyük turnuvasında şampiyon olarak göğsümüzü kabarttı. Yankı, bu arenaya girdiğinde, özellikle ailesi, antrenörü, kulübü çok destek oldu. Türkiye’nin tenis ülkesi olması yolunda yaptığımız projelerin sonuç vermesinin keyfini yaşıyoruz. Yankı özel bir sporcudur. Çiftlerde en büyük şampiyonluğu kazanmıştır ve teklerde de kazanacaktır, buna inanıyoruz. Adım adım gideceğiz. Gençlerden sonra büyüklerde de şampiyon çıkarmak istiyoruz. Yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın 1 numarasını çıkarabileceğimize inanıyoruz”

Yankı’nın bundan sonraki süreçte Amerika Açık için hazırlanacaklarını söyleyen Cengiz Durmuş, “O turnuvaya odaklanacağız ve en iyisi olmak için elimizden geleni yapacağız. Önemli olan 2018 yılında Gençlik Olimpiyatları’na giden sporcumuz yok. Hedef, Gençlik Olimpiyatları’na gidebilmekti. Yankı ilk olarak Avustralya Açık’ta 3. tura yükseldi. Ardından Roland Garros ve Wimbledon geldi. Bunların ardından Gençlik Olimpiyatları’na gidebilme hakkı kazanması çok önemlidir. Gelecek yapılanmasını yaparken ailesiyle ve kendisiyle sürekli konuşuyoruz. Dünyanın 1 numarasını çıkarabileceğimize inanıyoruz. Birlikte hareket edeceğiz. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir federasyon yapısı ve bakanlık desteğine sahibiz. Bu başarıları yapabilecek kim varsa, biz federasyon olarak yanında olacağız. Yankı bugün Türkiye’de bir çıta koydu. Dünya Kupası Finali’nin oynandığı gün, Yankı’nın başarısı daha çok konuşuldu. Ben tekrar Yankı’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kupayı 15 Temmuz Şehitleri’ne adadı”

Bahane üretmek istenildiğinde bunun çok kolay olduğunu söyleyen Cengiz Durmuş, “Her zaman her şey dört dörtlük değildir. Tesisler yetersizdir, antrenör sıkıntısı vardır, hava şartları kötüdür. Bahane üretmek istediğiniz zaman bunları söyleyebilirsiniz. Ama Türkiye’de 81 ilde örgütlenen bir bakanlık var. Federer’in söylediği, “Tenis oynamak için bize bir garaj kapısı yeter” cümlesi, bu işi yapmak isteyenler için önemli bir sözdür. Sporcularımızın gerek psikolojik, gerek sosyal, gerek ekonomik olarak mücadelesi var. Sporcularımızın sadece kortta şampiyon olması önemli değil. Şampiyon olduktan sonra kupasını 15 Temmuz Şehitleri’ne adadı. Kendisinin böyle güzel bir tarafı da var. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve bu hareketiyle kendisiyle çok gurur duydum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yankı Erel: “Turnuvaya 3 gün kala partner buldum”

6 yaşında tenise başladığını belirterek sözlerine başlayan Yankı Erel, “4 yıl kadar özel ders aldım. Bundan sonra İzmir’e geçtim. Sonrasında da Bursa’ya geçtim. 11 yaşında TED’e transfer oldum. 3 yılın ardından da Garanti Koza Tenis Akademisi’ne geçtim ve hala orada devam ediyorum” dedi. Wimbledon süreciyle ilgili de konuşan Erel, “Benim Hırvatistanlı bir partnerim vardı. Onunla beraber gidecektir turnuvaya ama 10 gün kala sakat olduğunu söyledi bana. Acil bir partner bulmam gerekiyordu. Kore’li bir arkadaşımla görüştüm, anlaştım ama o da 3 gün kala sakatım dedi. Ben de hocama sordum. Kendisi Otto’ya sordun mu dedi. Otto’yla konuştum ve sonrasında anlaştık. İlk başta çok kötü bir mağlubiyet aldık ve anlaşamadığımızı düşündüm. 1 hafta sonra çok önemli bir rakibi yendik. Çeyrek final maçında partnerim çok fazla kazanacağımıza inanmıyordu. O maçı kazandıktan sonra kupayı kazanacağımıza inandık. Sonrasında da yarı final ve ardından kupa geldi” diyerek süreci anlattı.

Nika Kakulia: “Bu büyük başarının parçası olmak çok önemli”

Yankı’nın antrenörü Nika Kakulia, bu kupanın Türkiye’ye gelmesinin çok büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, “Benim için de çok büyük bir gurur. 10 yıldır Türkiye’deyim ve böyle önemli bir kupayı, Yankı’yla beraber getirmek çok heyecan verici. Buraya gelebilmek için çok fedakarlık gösterdik. Çok zor maçlar çıkardı Yankı. Çıkıp en iyisini yaptı, kendisini yürekten tebrik ediyorum” dedi. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle birlikte basın toplantısı sona erdi.