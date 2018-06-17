Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 14:38

Wome Deluxe’te Ferhat Göçer rüzgarı esti

Ramazan Bayramı coşkusunu Alanya’da bulunan Wome Deluxe Otel misafirleriyle paylaşan Ferhat Göçer, performansı ile unutulmaz anılar bıraktı.

Wome Deluxe’te Ferhat Göçer rüzgarı esti

17 Haziran 2018 14:38


Antalya Alanya’da, alkolsüz aile oteli konsepti ile hizmet veren Wome Deluxe’te sevenleri ile bir araya gelen Ferhat Göçer, muhteşem sesi ve performansı ile sevenlerini adeta büyüledi. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Wome Deluxe Anfi Tiyatro’da yapılması planlanan, fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle balo salonuna alınan konsere bini aşkın misafir katıldı.


Ferhat Göçer’in muhteşem performansına, sevenlerinin de coşku ile yanıt vermesi üzerine ünlü sanatçı, normal şartlar altındaki bitiş saatinden 45 dakika daha fazla kalarak jest yaptı. Wome Deluxe’teki konserini “Unutamayacağım coşku dolu bir gece oldu” sözleriyle özetleyen ünlü sanatçı, Türkiye ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlarken, “En büyük tesellim 4 kez daha Wome Deluxe ailesi ile buluşacak olmam” dedi.


Konserin ardından Ferhat Göçer’e teşekkür ederek çiçek takdim eden Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, “Alkolsüz aile konseptinde hizmet veren otelimizde tatilini geçirmekte olan misafirlerimize unutamayacakları farklı bir bayram yaşatırken, her hafta sonu düzenleyeceğimiz bu konserlerle tüm misafirlerimizin tatil keyiflerini pekiştireceğiz” dedi.


Yaz boyunca her hafta sonu gerçekleşecek olan Wome Deluxe Yaz Konserlerinde, Ferhat Göçer, Sevcan Orhan, Resul Dindar ve Deniz Toprak sevenleriyle buluşacaklar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç