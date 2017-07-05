World Boxing Super Series’in galası Cumartesi yapılacak

8 Eylül’de başlayacak ve turnuva 19 Mayıs 2018’de sona erecek. Turnuvada Türk boksör Avni Yıldırım da mücadele edecek.

Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiren ve 50 milyon Dolar para ödülünün dağıtılacağı "Muhammed Ali Kupası" veya diğer ismiyle World Boxing Super Series’e (WBSS) Cumartesi günü yapılacak Gala ile start verilecek. Turnuvaya birçok büyük şampiyon katılacak.

Yarı ağır sıklette; IBF dünya şampiyonu Rus boksör Murat Gassiev, WBC ve IBO dünya şampiyonu Letonyalı MairisBriedis, WBA geçici şampiyonu Kübalı YunierDorticos, 2012 Olimpiyat ve WBO dünya şampiyonu Ukraynalı OleksandrUsyk, eski IBF ve WBC dünya şampiyonu Polonyalı KrzysztofWodarczyk, eski WBO dünya şampiyonu MarcoHuck ve Rus Dmitry Kudryashov turnuvaya katılacak.

Sivaslı Türk boksör Avni Yıldırım da turnuvada

Süper Orta Sıklette ise; WBC süper orta sıklet uluslararası şampiyonluk kemerinin sahibi Türk boksör 25 yaşındaki Avni Yıldırım’ın yanı sıra, WBA (süper) dünya şampiyonu İngiliz George Groves, İsveçli namağlup uluslararası şampiyon Erik Skoglund, eski dünya şampiyonu Alman JürgenBrahmer ve 22 maçta namağlup WBO avrupa şampiyonu JamieCox gibi son derece önemli isimlerin turnuvaya katılımı kesinleşti.

WBSS için artık geri sayım başladı

World Boxing Super Series (WBSS) Galası bu Cumartesi Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapılacak ve 8 Eylül’de ABD’de start alacak boks geceleri, 19 Mayıs 2018’de Avrupa’daki finale kadar 14 boks gecesiyle heyecan yaşanacak.

Turnuvanın programı şöyle:

16 Eylül 2017 - Avrupa

23 Eylül 2017 - ABD

30 Eylül 2017 - Avrupa

7 Ekim 2017 - ABD

14 Ekim 2017 - Avrupa

21 Ekim 2017 - ABD

28 Ekim 2017 - Avrupa

13 Ocak 2018 - ABD

20 Ocak 2018 - Avrupa

27 Ocak 2018 - ABD

03 Şubat 2018 - Avrupa

12 Mayıs 2018 - ABD

19 Mayıs 2018 - Avrupa