WRC'de ilk etap gününün lideri Thierry Neuville

Marmaris'te hafta sonu boyunca sürecek ralli şöleninde ilk gün tamamlandı. Sürücülerin parkurun zorluğu nedeniyle sık sık zaman kaybettiği ilk günü Red Bull sporcusu Thierry Neuville en yakın rakibi Sebastien Ogier'in 0.3 saniye önünde birinci bitirdi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Rally Turkey, Marmaris'te devam ediyor. İlk etap gününde Çetibeli, Ula ve Çiçekli'de ikişer etap koşuldu. Pilotların parkuru tanımadığı için zorlandığı günün lideri Red Bull sporcusu Thierry Neuville oldu. Açılış günündeki etabı kazanarak sürpriz yapan, son etaba kadar ralliyi de lider götüren Mikkelsen ise üçüncülüğe geriledi. En yakın rakibi Ogier'e 0.3 saniye fark atan Neuville, hafta sonu boyunca Andreas Mikkelsen ile son 5 sezonun şampiyonu Sebastien Ogier'e karşı liderliğini korumaya çalışacak.

Neuville iki etap kazandı

Marmaris'te günün ilk etabı Çetibeli'deydi. 38.1 km'lik toprak parkurun kazananı İrlanda'dan Breen oldu. Ula'daki ikinci etap ise nefes kesti. Red Bull sporcusu Thierry Neuville, 21.75 km'lik etabı 16.14.8 ile kazandı. Türkiye Ralli Şampiyonası'na da puan veren WRC 2'deki Türk pilotlar arasında ise Ula 1 etabını bir başka Red Bull sporcusu Yağız Avcı ilk sırada tamamladı. Çiçekli'de ise bu kez Andreas Mikkelsen güldü. 10.32.0 derecesiyle ilk sırayı alan Mikkelsen'i takip eden en deneyimli sürücülerden Sebastien Ogier ise Çetibeli 2 etabında mutlu sona ulaştı. Üçlü arasındaki büyük çekişme Ula 2 etabında da sürdü. 15.59.7 ile birinciliği alan Neuville, hafta sonu öncesinde iddiasını gösterdi. Günün son etabı Çiçekli 2'yi de Eston pilot Ott Tanak kazandı.

Ogier 12 sıra yükseldi

Etap toplamında en çok yükseliş gösteren sporcu ise Sebastien Ogier'di. Seyirci özel etabıyla birlikte Cuma sabahı koşulan Ula ve Çetibeli'de zaman kaybeden Ogier, günün ikinci bölümünde büyük bir form grafiği yakaladı ve saniyeleri bir bir eritti. Fransız pilot, önce 14.'lükten 7.'liğe, ardından ise 2.'liğe yükseldi. Red Bull sporcusunun hafta sonu geçmesi gereken süre ise sadece 0.3 saniye.

Cumartesi 6 etap var

Marmaris'te 15 Eylül Cumartesi günü, 34.25 km'lik Yeşilbelde, 10.70 km'lik Datça, 20.37 km'lik İçmeler etapları ikişer kez koşulacak. Burada başarılı sonuçlar alan pilot, Pazar günü öncesinde de büyük avantaj yakalayacak.